Loredana Fiorentino “Favoloso non ha tradito Elena Morali”/ Groppelli: “Associazione”

Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Favoloso, ne è più che certa: suo figlio non ha tradito la fidanzata Elena Morali. Quest’ultima, poche settimane fa, ha accusato Favoloso di averla tradita in casa sua con un’altra donna, che si è poi scoperta essere Paola Caruso. Accuse alimentate dal filmato delle telecamere di casa sua. La Caruso ha però smentito tutto, parlando di una sorpresa organizzata assieme a Favoloso per il compleanno dell’amica Elena.

Oggi arriva però un’altra testimonianza a favore di Luigi Mario: quella della mamma Loredana. “Non è vero e Elena lo sa benissimo che non è così. – ha annunciato la Favolosa a Pomeriggio 5, per poi aggiungere – Lei voleva lasciarlo lei e ha trovato una scusa per lasciarlo, chissà perché…” A non credere a tutta questa storia è Patrizia Groppelli.

Patrizia Groppelli Vs Loredana Fiorentino: “Ha l’ufficio stampa per il naso rifatto!”

La nota opinionista di Canale 5, in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, ha chiaramente ammesso di non credere a tutta questa storia: “È un’associazione!” Il riferimento è alle varie versioni date nel corso di queste settimane, prima dalla Caruso, poi anche da Roxy Zamboni. Tra la Groppelli e la Favoloso però si scatena lo scontro quando si sposta l’attenzione sul naso rifatto della mamma di Luigi Mario. “L’ho rifatto 3 settimane fa, è ancora gonfio”, ha chiarito. “È una zampogna infatti!” ha replicato pungente la Groppelli, per poi sottolineare con incredulità che “Ha anche fatto il comunicato per il naso! È la prima in Italia che ha un ufficio stampa per il naso nuovo!”



