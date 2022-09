Il colpo del leone/ Su Rai 3 il film con Dany Boon e Philippe Katerine

Il colpo del leone, il film su Rai 3

Questa sera, domenica 25 settembre, alle 21,20 su Rai 3 va in onda il film “Il colpo del leone” (titolo originale: “Le Lion”). La pellicola comica è diretta da Ludovic Colbeau-Justin, alla sua seconda prova alla regia dopo l’esordio con “C’est tout pour moi”.

I protagonisti del film sono Dany Boon, famosissimo anche in Italia per una serie di commedie tra cui “Giù al Nord”, e Philippe Katerine, che ha vinto un Cesar come miglior attore non protagonista per il film “7 uomini a mollo”. Completano il cast Carole Brana, Benoit Petré, Samuel Jouy e Sophie Verbeec.

Timetrip: Avventura nell'era vichinga/ Su Italia 1 il film di Mogens Hagedorn

Il colpo del leone, la trama del film

Leo Milan (Dany Boon), paziente di un ospedale psichiatrico, dice di essere un agente segreto di una rete spionistica chiamata La costellazione.

Il suo nome in codice è “Le Leon”. Il suo medico Romain Martin (Philippe Katerine) lo crede un bugiardo, ma quando la sua fidanzata viene misteriosamente rapita, come Leo gli aveva predetto, comincia a pensare che forse sia davvero un agente segreto. Così lo aiuta a scappare dall’ospedale: avrà preso la giusta decisione? Paziente e medico si ritrovano a collaborare in una rocambolesca missione con l’obiettivo di salvare la donna di Romain, ma forse anche la Banca di Francia….

Papillon/ Su Rai 3 il film con Steve McQueen e Dustin Hoffman

LEGGI ANCHE:

MONSTER TRUCK/ Su Italia 1 il film con Lucas Till poco apprezzato dalla critica

© RIPRODUZIONE RISERVATA