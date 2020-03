Il commissario Montalbano/ Anticipazioni 23 maggio: in onda una replica, nel 2021 l’ultima puntata

Il commissario Montalbano si congeda dal proprio pubblico dando appuntamento al 2021. Con l’episodio “La rete di protezione”, trasmesso questa sera, si concludono i nuovi episodi della serie trasmessa da Raiuno. Il terzo episodio, infatti, nonostante sia stato già girato, verrà trasmesso solo nel 2121. Una scelta dettata anche dall’incertezza del futuro de Il commissario Montalbano. Con la morte di Andrea Camilleri, infatti, non si sa cosa accadrà alla serie interpretata da Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo e Sonia Bergamasco. Dopo aver seguito con grande interesse i due nuovi episodi, Il commissario Montalbano tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Raiuno solo l’anno prossimo. Tuttavia, per i fans di Andrea Camilleri, le sorprese non sono finite.

IL COMMISSARIO MONTALBANO: IL 23 MARZO IN ONDA LA CONCESSIONE DEL TELEFONO DI CAMILLERI

Se per rivedere Il commissario Montalbano sarà necessario aspettare l’arrivo del 2021, i fans di Andrea Camilleri, lunedì 23 marzo, in prima serata su Raiuno, potranno viaggiare in una Sicilia antica con il romanzo storico “La concessione del telefono” che fa parte della collection evento “C’era una volta Vigata”. Diretto da Roan Johnson e interpretato da Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Corrado Guzzanti, con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, “La concessione del telefono”, racconta la storia di Pippo Genuardi, commerciante di legnami, il cui vero talento è quello di mettersi nei guai. Ironico, amante delle donne e della tecnologia, fa credere a tutti di aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta. Tuttavia, il suo desiderio di avere sempre di più lo porterà a cacciarsi in guai ritrovandosi tra due fuochi ovvero lo Stato che vedrà in lui un pericoloso sovversivo e Don Lollò che penserà di avere a che fare con un uomo che vuole fargli le scarpe.



