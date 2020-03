IL COMMISSARIO MONTALBANO / Anticipazioni 30 marzo: uccisa un’amica di Livia!

IL COMMISSARIO MONTALBANO, LA FICTION

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai 1 nella prima serata di oggi, lunedì 30 marzo 2020, con la replica dei vecchi appuntamenti. Verrà trasmesso l’episodio dal titolo “L’altro capo del filo“, diretto da Andrea Sironi e come sempre con protagonista Luca Zingaretti. La trama segue il cuore del romanzo scritto da Andrea Camilleri nel maggio di quattro anni fa, pubblicato con Sellerio Editore e dove troviamo il Commissario di Vigata alle prese con un nuovo caso. L’intera Caserma viene impiegata con turni massacranti per l’emergenza sbarchi che interessa le coste della Sicilia. Gli agenti della squadra non dormono ormai da giorni quando si scopre che una giovane sarta è stata uccisa. Una vittima improbabile, visto che l’intero paesino non poteva che stimarla ed apprezzarla. Salvo dovrà quindi seguire varie piste per scoprire chi ha ucciso Elena, almeno fino a quando non si concentrerà sul movente passionale. Al centro dei sospetti, Lillo, un giovane invaghito della vittima e il dottor Osman, che rivelerà di aver avuto in passato una relazione con Elena. Per quanto riguarda il cast, troveremo ancora una volta le vecchie glorie della fiction italiana, da Angelo Russo nei panni di Catarella fino a Cesare Bocci in quelli di Mimì Augello, passando per Peppino Mazzotta per il ruolo di Fazio.

Sonia Bergamasco sarà invece Livia, mentre Elena Radonicich interpreterà Elena, la vittima. Al loro fianco altri artisti in secondo piano, come Eurydice El-Etr; Ahmed Hafiene; Carlo Calderone; Giorgia Salari; Anna Ferruzzo; Giovanni Guardiano; Elvio la Pira e Davide Dolores. Per quanto riguarda la messa in onda, l’episodio è stato trasmesso per la prima volta l’11 febbraio dell’anno scorso, in occasione del debutto della tredicesima stagione, composta da due appuntamenti. Il successo è visibile anche grazie ai dati d’ascolto rilevati dall’Istat, che hanno premiato la fiction con il 44,9% di share e oltre 11,1 milioni di telespettatori incollati sul piccolo schermo. Un bel picco in alto rispetto all’appuntamento precedente e persino se si considerano i dati del successivo. Dati tra l’altro superati solo da La giostra degli scambi, la puntata trasmessa nel febbraio precedente.

IL COMMISSARIO MONTALBANO ANTICIPAZIONI DEL 30 MARZO 2020

La Sicilia è stata presa di mira da nuovi sbarchi che in poco tempo hanno richiesto operazioni d’emergenza. Gli arrivi sono troppi e anche Vigata è in ginocchio, tanto che Salvo deciderà di impiegare l’intera squadra per riuscire a sostenere il flusso di migranti giunti al porto. Il Commissario lavora senza sosta con i suoi uomini più fidati e persino Catarella ha dovuto lasciare il gabbiotto del centralino per dare una mano ai colleghi. La situazione cambia quando il corpo di Elena Biasini viene ritrovata nel suo laboratorio da sarta: la donna, una conoscente di Livia, è stata uccisa con una forbice che usava per mestiere. Salvo interroga subito le tre persone con cui Elena lavorava a stretto contatto, da Meriam fino a Lillo Scotto, un giovane licenziato da poco e con un debole per la titolare. In seguito, il dottor Osman ammetterà di aver avuto in passato una relazione con Elena, mentre Lillo minaccerà di uccidersi. Solo l’intuito di Salvo gli permetterà di concludere il caso, che lo spingerà ad allontanarsi fino al Nord per riuscire a trovare l’assassino di Elena.



