Il commissario Montalbano/ Anticipazioni replica 15 novembre 2023: Salvo perde la testa per una collega

Il commissario Montalbano, anticipazioni replica 15 novembre ” Il metodo Catalanotti”

Il commissario Montalbano torna con una nuova puntata in replica su Rai 1. Questa sera, mercoledì 15 novembre, verrà riproposta la puntata Il metodo Catalanotti che ha fatto il suo debutto nel 2015, ispirato terz’ultimo romanzo della saga. In questa puntata sarà molto presente il tema della passione.

Salvo sarà ammaliato e affascinato da una giovane collega, interpretata dalla bella Greta Scarano. Ovviamente, però, il commissario sarà anche alle prese con nuovi e intriganti casi. Questa volta, il protagonista interpretato da Luca Zingaretti dovrà fare luce sull’omicidio di un usuraio il cui omicidio presenta misteri torbidi. La puntata potrà anche essere recuperata in streaming sulla piattaforma streaming e on demand di RaiPlay.

Anticipazioni Il commissario Montalbano:

Nell’episodio di questa sera, Salvo farà i conti con un caso piuttosto complesso. Il commissario dovrà scoprire la verità dietro l’omicidio di Carmelo Catalanotti, usuraio e fondatore della Trinacriarte, nota compagnia di teatro amatoriale di Vigata.

La vittima era il guru di questa compagnia teatrale, ma qualcosa della sua vita privata nasconde questioni torbide in cui il protagonista dovrà scavare. Salvo dovrà, dunque, indagare più affondo nelle abitudini dell’usurario e soprattutto sulle sue ossessioni per il teatro e l’arte drammatica. Tutti gli indizi porteranno a un solo nome, ma il protagonista sarà destabilizzato dall’arrivo di una affascinante collega. Proprio lei farà perdere a Salvo ogni certezza, completamente rapito dalla bellezza della donna, interpretata da Greta Scarano. Chi sarà, dunque, il killer di Carmelo Catalanotti e quali segreti nasconde la vittima? Non rimane che attendere questa sera per scoprire le gesta del commissario.

