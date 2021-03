Il Commissario Montalbano, il metodo Catalanotti/ Anticipazioni puntata 8 marzo: tradirà Livia con Antonia?

Il Commissario Montalbano, anticipazioni puntata oggi, 8 marzo

Il Commissario Montalbano si fa hot con l’arrivo di Greta Scarano al fianco di Luca Zingaretti nel nuovo film in onda oggi, 8 marzo, su Rai1. A partire dalle 21.30, l’appuntamento con i fan è fissato con ‘Il metodo Catalanotti’, la puntata che cambierà per sempre la vita e il modo di fare dell’amato commissario segnando una svolta epocale nella saga siciliana che ha fatto il suo debutto nel lontano 1999. Ventidue anni dopo e ad un passo dal gran finale già annunciato, Luca Zingaretti tornerà a vestire i panni del commissario per quella che è stata annunciata come una virata hot con una puntata inedita tratta dal terzultimo romanzo di Andrea Camilleri. Montalbano non solo si occuperà del caso del giorno ma si troverà sconvolto e travolto da una passione inattesa che lo manderà completamente in tilt. Il tradimento alla sua amata Livia si consumerà proprio nel bel mezzo dell’indagine perché quella che si presenterà nel suo ufficio è il capo della scientifica.

Il Commissario Montalbano tradirà la sua Livia con Antonia?

Lo stesso Luca Zingaretti ha spiegato che nel nuovo film de Il Commissario Montalbano in onda questa sera si tornerà a parlare del dilemma pirandelliano dello sdoppiamento dell’io. Ma quale sarà l’indagine che lo farà cadere in tentazione? A quanto pare il commissario e i suoi uomini dovranno occuparsi dell’omicidio di un uomo. La vittima ha ricevuto una coltellata al petto e tutto lascia pensare che si tratti di un regolamento di conti legato al giro dell’usura, ma troppe cose non tornano. Salvo dovrà occuparsi della matassa di indizi, alcuni sembrano essere messi al posto giusto al momento giusto mentre lui dovrà fare qualcosa per andare oltre le apparenze per indagare nella vita e negli ultimi movimenti del defunto.

Il cast de Il metodo Catanalotti

Al fianco di Luca Zingaretti ci sarà il gruppo di lavoro di sempre ovvero Cesare Bocci che tornerà a vestire i panni di Mimì Augello, Peppino Mazzotta sarà ancora una volta Fazio mentre Angelo Russo si calerà nelle vesti dell’agente Catarella. Non mancherà la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia che dovrà fare i conti con il tradimento dell’eterno fidanzato Salvo Montalbano. Come reagirà e cosa succederà tra il protagonista e la nuova arrivata nel cast del film di Rai1? Greta Scarano promette scintille ma tutto quello che vedremo è davvero frutto della realtà dei sentimenti oppure c’è davvero qualcosa con cui fare i conti in vista di un possibile finale?



