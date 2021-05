Il Commissario Montalbano, La danza del Gabbiano/ Anticipazioni replica 18 maggio: che fine ha fatto Fazio?

Il Commissario Montalbano, anticipazioni replica puntata oggi, 18 maggio, La danza del Gabbiano

Che fine ha fatto Fazio? Questa è la domanda alla quale dovrà rispondere questa sera la nuova puntata in replica de Il Commissario Montalbano. L’appuntamento con Luca Zingaretti e i suoi è fissato per oggi, 18 maggio, con la replica de La danza del Gabbiano, la puntata in cui l’ispettore Fazio sembra sparito nel nulla e che si aprirà proprio con la morte di un gabbiano in spiaggia, davanti agli occhi di Salvo, con la sua danza malinconica e struggente. Mentre le sue ali sbattono forte, il commissario si lascia andare a mille pensieri perché non sa ancora che quello che lo attende al Commissariato è qualcosa di particolare. Proprio al suo arrivo, Salvo incontra un pescatore convinto che alcuni pescherecci di Vigata siano implicati nel traffico di droga e subito dopo ecco arrivare il padre di Fazio: dove è finito l’ispettore?

Che fine ha fatto Fazio?

Prende il via da qui la nuova puntata de Il Commissario Montalbano in onda in replica questa sera su Rai1 dalle 21.30 circa. A quanto pare il padre dell’Ispettore aveva appuntamento con lui in mattinata ma il figlio non si è mai presentato. I due avrebbero dovuto andare in un laboratorio per fare delle analisi ma non è riuscito ad avere sue notizie e adesso vuole sapere da Salvo cosa è successo. La sera precedente, Fazio aveva detto al padre di essere impegnato in una missione molto importante per il commissario ma lui stesso, dopo aver rassicurato l’uomo, capisce che qualcosa non va visto che il telefono del suo collega è spento. A quel punto Salvo Montalbano chiama Mimì Augello per informarlo e inizia a mettere insieme i pezzi convinto che ci sia in mezzo un’indagine privata della quale nessuno era a conoscenza. Cosa è andato storto?

Due cadaveri e nessuna notizia di Fazio ma..

Una soffiata spinge il Commissario Montalbano verso un monte vicino ad un pozzo. Proprio lì è stato avvistato l’ultima volta Fazio in compagnia di alcune persone e a questo punto è inutile dire che tutti temeranno il peggio. Iniziano così le indagini sul monte e il commissario si ritrova con due cadaveri tra le mani ma non Fazio che sembra sparito nel nulla. Solo in un secondo tempo scopriremo finalmente che fine ha fatto Fazio, nascosto all’interno di una caverna ferito e spaventato, cosa gli è successo?

