Il commissario Montalbano replica/ Anticipazioni 17 aprile 2023: gli arancini di Montalbano

Il commissario Montalbano, in onda la replica “Gli arancini di Montalbano”

Il commissario Montalbano torna in onda su Rai 1 per riproporre un nuovo ciclo di repliche. Da stasera, 17 aprile, la rete ammiraglia trasmette alcune delle puntate cult del commissario di Vigata. La prima che vedremo si intitola “Gli arancini di Montalbano” e vede il protagonista interpretato da Luca Zingaretti indagare su un omicidio a ridosso del Capodanno. La puntata fa parte dell’ottava stagione della fiction ed è andata in onda per la prima volta il 4 novembre 2002, raccogliendo davanti allo schermo 9.892.000 spettatori per un 34,45% di share.

“Gli arancini di Montalbano” inizia con il ritrovamento dei corpi del commendatore Pagnozzi e della sua giovane seconda moglie, Stefania, che con la loro auto sono finiti in una scarpata. Inizialmente si pensa ad un normale incidente, ma ben presto ci si rende conto che ci sono dei dettagli che non tornano. Inoltre, la villa dei Pagnozzi risulta svaligiata la sera stessa dell’incidente mortale e i primi sospettati sono gli operai albanesi che lavorano nei cantieri di Pagnozzi e che stanno ristrutturando la villa. Ad incastrare Ilir, uno di loro, è un pezzo di refurtiva trovato in casa sua. Il questore Bonetti Alderighi può chiudere il caso, ma per Montalbano niente è così semplice.

Il commissario Montalbano, puntata 17 aprile: chi ha ucciso i Pagnozzi?

Nella puntata de Il commissario Montalbano di stasera, Salvo cerca di ricostruire l’incidente dei Pagnozzi avvalendosi anche dell’aiuto di Pasquale, figlio della donna delle pulizie di Montalbano, che si scopre essere il vero autore del furto nella villa. Mentre il commissario è alle prese con gli inviti di Capodanno che continua a ricevere, Livia gli propone una fuga romantica a Parigi. La mente di Salvo è però ancora concentrata sul caso che diventa interessante quando gli viene recapitata un’audiocassetta in cui vi è incisa una telefonata: si sente Stefania dire al figlio di Pagnozzi, Giacomo, che, dopo essersi liberata del padre, saranno liberi di amarsi. Montalbano fa ascoltare l’audio a Pasquale, che non crede che il ragazzo sia il responsabile dell’incidente. Allora chi ha ucciso i Pagnozzi?

Montalbano dovrà usare ancora una volta tutto il suo fiuto e ingegno, andando a scavare a fondo nei legami dei Pagnozzi con la cosca di Sinagra, risalendo a una sconcertante verità celata in seno alla famiglia. Grazie agli indizi raccolti, il commissario ricostruirà il corso degli eventi e saprà chiudere il caso di duplice omicidio.











