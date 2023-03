Il commissario Ricciardi 3, si farà?/ “De Giovanni è molto prolifico…”

Come si concluderà il Commissario Ricciardi 2?

Questa sera, martedì 21 marzo, su Rai 1 andrà in onda la quarta e ultima puntata della seconda stagione de “Il commissario Ricciardi”, la fiction con Lino Guanciale ispirata alla serie dello scrittore Maurizio De Giovanni. A differenza della prima stagione, composta da sei episodi, la seconda stagione è formata da solo quattro puntate: Febbre, Anime di vetro, Serenata senza nome e Rondini d’inverno.

In queste nuove puntate sono tre donne a contendersi il cuore dell’investigatore: Livia, interpretata da Serena Iansiti; Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti; Bianca, interpretata da Fiorenza D’Antonio, arrivata seconda a Miss Italia nel 2018. Chi delle tre riuscirà a conquistare il cuore del commissario? Dai libri di Maurizio De Giovanni sappiamo che sarà proprio Enrica a coronare il suo sogno d’amore con Ricciardi, anche se non è detto che questo accada al termine della seconda stagione della fiction.

Il commissario Ricciardi 3: ci sarà la terza stagione?

Anche se manca ancora la conferma dalla Rai, è molto probabile che ci sarà una terza stagione della fiction “Il commissario Ricciardi”. La fiction con Lino Guanciale ha registrato ottimi ascolti: l’esordio della seconda stagione, andata in onda il 6 marzo, ha appassionato 4.039.000 spettatori pari al 21.5% di share. Ricordiamo che la prima puntata della fiction – trasmessa su Rai 1 il 25 gennaio 2023 – ha conquistato 5.951.000 spettatori pari al 24.1% di share. Inoltre ci sono ancora quattro libri e tre racconti di Maurizio De Giovanni dedicati al commissario Ricciardi che potrebbero essere adattati per il piccolo schermo: “De Giovanni è molto prolifico. Questa serie potrebbe non avere mai fine. Il pubblico deve riprendere questa serie, poi con il suo avvallo potremmo fare una terza stagione”, ha detto il produttore Ivan Carlei in conferenza stampa. Inoltre De Giovanni ha anche creato uno spin-off teatrale basato sul brigadiere Maione…

