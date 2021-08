Il corsaro nero, Rete 4/ Kabir Bedi torna in televisione con un film cult

Il corsaro nero va in onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 agosto 2021, a partire dalle 16.00 per la regia di Sergio Sollima che ha diretto anche – Sandokan parte I, Sandokan parte II e La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa -. Il film di genere avventura, drammatico è del 1976, distribuito da Cineriz – Domovideo.

Tra gli interpreti troviamo Kabir Bebi noto per aver dato il volto al leggendario pirata Sandokan e Carole André che ha impersonato la bella Marianna nei film che raccontano le avventure di Sandokan. Altri film da lei interpretati sono: – Zanna Bianca e Morte a Venezia -. Alla fine degli anni ’70 le avventure di Sandokan e Il Corsaro Nero hanno fatto sognare molti giovani, i film tratti dai romanzi di Salgari hanno avuto un grande successo, accompagnati da altrettante famose colonne sonore.

Il corsaro nero, la trama del film

Il Corsaro Nero, interpretato da Kabir Bebi non è altro che il duca Emilio di Ventimiglia, dopo la morte dei suoi fratelli Corsaro Rosso e Corsaro Verde per opera del governatore Van Guld, veste i panni di corsaro e giura, vendendo addirittura l’anima al diavolo di vendicarsi del governatore, il quale lavorando per conte del re di Spagna di Maracaibo ha massacrato tribù di indios. Un giorno il Corsaro Nero prende d’assalto un galeone spagnolo, a bordo incontra la figlia del governatore Guld, la bella Honorata, tra i due è amore a prima vista, ma il Corsaro Nero sa che non può donare il suo cuore alla figlia dell’assassino dei suoi fratelli, così con dolore abbandona la donna su una scialuppa a mare aperto. Il lieto fine è alle porte perché l’amore vince sempre su tutto anche sull’orgoglio, difatti la donna verrà poi salvata e continuerà a vivere la sua storia accanto al Corsaro Nero.

