Il cosmo sul comò/ Video, su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il cosmo sul comò va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 4 giugno, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2008 dalla casa cinematografica Medusa Film che si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La pellicola è stata curata per quanto concerne la regia da Marcello Cesena con soggetto scritto dallo stesso regista in collaborazione con il trio Aldo Giovanni Giacomo e Valerio Bariletti. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Paolo Silvestri con la scenografia di Paolo Monzeglio mentre nel cast sono presenti tra gli altri Aldo Baglio, Giovanni Storti Giacomo Poretti, Sandra D’Amario, Silvana Fallisi e Sergio Bustric.

Il cosmo sul comò, la trama del film

Il cosmo sul comò è una divertente pellicola che racconta di quattro episodi avvenuti in diverse zone d’Italia. Nel primo episodio siamo a Milano in una calda estate con Aldo, Giovanni e Giacomo che sono in procinto di preparare le partenze per le vacanze con le rispettive famiglie. Aldo cerca di far leva sulla propria esigenza di partire il prima possibile e soprattutto commette un imperdonabile errore in quanto decide di aprire un auto che soltanto all’apparenza sembra la sua. Si renderà quindi protagonista di un vero e proprio furto in piena regola mentre sua moglie non pensa ad altro se non a spendere soldi nel più sfrenato apice del consumismo. Giovanni invece che da sempre è ossessionato dalla mania di perfezionare le proprie partenze costringe l’intera famiglia a trascorrere tre giorni in cantina in attesa che possa passare il periodo di picco con bollino nero sulle autostrade italiane. Giacomo dal proprio canto, cerca in ogni modo di convincere sua moglie nello sposare e la sua scelta per quanto concerne la metà delle vacanze. Naturalmente non ci riuscirà.

Nell’altro episodio invece si racconta di quanto succede in una piccola parrocchia di provincia dove un parroco insieme al proprio sagrestano devi cercare di trovare un modo per poter far quadrare il bilancio in rosso della parrocchia. Tuttavia le sue esigenze non sono legate ad interventi di ristrutturazione oppure di ampliamento della chiesa e di tutte le strutture della parrocchia bensì a quella di voler acquistare una motocicletta per il proprio tempo libero. L’occasione giusta arriva quando un loro amico che si occupa della guida dell’autobus, trova una valigia piena di banconote. Nel terzo episodio invece c’è un chiaro riferimento alla saga di Harry Potter con i protagonisti che cercano di districarsi in una struttura dove sono presenti quadri famosi. Infine nel terzo episodio il povero Giacomo cerca di seguire le indicazioni dei suoi amici che hanno avuto rispettivamente 3 e due figli ma dovrà fare i conti con la sua sterilità quasi totale.

