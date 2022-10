Il Divin Codino, Roberto Baggio: il film su Canale 5/ Trama, cast: chi interpreta Baggio?

Il divin codino: su Canale 5 il film dedicato a Roberto Baggio

Questa sera, martedì 18 ottobre, alle 21.25 su Canale 5 va in onda in prima visione tv il film “Il divin codino”, dedicato alla vita del campione Roberto Baggio. Il film, prodotto da Netflix, è diretto da Letizia Lamartire. Soggetto e sceneggiatura sono firmati da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo: “Abbiamo pensato di mettere tutta la sua vita. Poi abbiamo scelto tre momenti e su quelli abbiamo costruito la storia di un uomo che sfida il destino ma non lo ottiene. Ma diventa il calciatore più amato d’Italia di sempre”, ha detto Rampoldi a Movie Player. “È la storia di un uomo che paga un prezzo altissimo per utilizzare quel dono. È qualcosa di struggente”, ha aggiunto Sardo. L’obbiettivo del film è raccontare “L’uomo dietro il campione”, come recita la canzone di Diodato che fa parte della colonna sonora.

Nel film Roberto Baggio ha il volto di Andrea Arcangeli. Prima della pellicola sul calciatore, il giovane attore pescarese ha recitato nella soap “Il Paradiso delle Signore”, nella serie tv americana “Trust” e quella di Sky “Romulus”. “A inizio 2020 ho passato un weekend intero a casa sua e abbiamo parlato tantissimo delle sue vicende. Si è creato un rapporto che è andato al di là del fatto che io lo avrei interpretato, lui non mi ha mai fatto sentire alcuna pressione”, ha raccontato Arcangeli a Repubblica parlando del suo rapporto con Baggio.

Nel caso Valentina Bellè la fidanzata e poi moglie Andreina, Andrea Pennacchi il papà del calciatore Florindo Baggio. Antonio Zavatteri interpreta Arrigo Sacchi, mentre Martufello è Carlo Mazzone.

La trama del film il divin codino: i tre momenti principali della sua carriera

Il film “Il divin codino” racconta la vita di Roberto Baggio da quando è una promessa 17enne del calcio nelle fila del Lanerossi Vicenza, fino alla speranza di giocare un ultimo Mondiale, quello del 2002, con la nazionale di Giovanni Trapattoni, che non si realizzerà. In mezzo, il Pallone d’oro del 1993, il periodo da disoccupato, la proposta rifiutata di andare a giocare in Giappone e il ritorno al Brescia, nel 2000, con Carlo Mazzone. Tra i flashback nell’infanzia di Baggio spicca quello dell’estate 1970: ai Mondiali di calcio del Messico l’Italia perde in finale contro il Brasile 4 a 1. Roberto ha solo tre anni ma sogna già di fare il calciatore. Un giorno, il padre Florindo, dopo il primo infortunio al ginocchio gli ricorda: “Quella sera mi hai detto: papà te lo vinco io il Mondiale contro il Brasile”.

