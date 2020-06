Il divorzio/ Su Canale 5 il film con Vittorio Gassman (oggi, 28 giugno 2020)

Il divorzio va in onda su Canale 5 per il primo pomeriggio di oggi, domenica 28 giugno, a partire dalle ore 14:05. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1970 dalla casa cinematografica della Fair Film la cui distribuzione è stata gestita dalla Dear International. La regia di questo film la firma di Romolo guerrieri con soggetto e sceneggiatura scritta da Alberto Silvestri e Franco Verucci. Il montaggio è stato realizzato da Sergio Montanari con le musiche della colonna sonora composta da Fred Bongusto mentre nel cast sono presenti tra gli altri Vittorio Gassman, Anna Moffo, Nino Castelnuovo, Clara Colosimo, Umberto D’orsi, Anita Ekberg e Riccardo Garrone.

Il divorzio, la trama del film

Ecco la trama de Il divorzio. Leonardo è un ingegnere italiano di mezza età che nei primi anni 70 si ritrova a vivere una vita coniugale che non lo soddisfa. Lui è sposato da circa 15 anni con una donna di cui probabilmente è ancora innamorato ma ben presto si rende conto che le restrizioni e la mancanza di indipendenza che richiede la vita coniugale non fanno al suo caso. Desideroso di vivere nuove avventure e soprattutto di riprovare quella sensazione di libertà ormai perduta, decide di ottenere il divorzio dalla propria amata moglie.

Si tratta di una vera e propria tragedia per la donna che proprio non sa spiegarsi il motivo per il quale suo marito la voglia abbandonarla nonostante abbiano un figlio di 12 anni di cui prendersi cura. Per Leonardo le prime settimane da single sono una vera e propria liberazione tant’è che ha modo di iniziare tantissime nuove esperienze e in particolar modo intreccia una relazione amorosa con una donna molto più giovane di lui di nome Daniela.

I primi giorni sono di straordinaria passione ma ben presto l’ingegnere si renderà conto della grande differenza non solo di età esistente tra di loro ma anche e soprattutto di concezione della vita per cui decidono di lasciarsi. Qualche settimana più tardi Leonardo avrà modo di conoscere una collega e quasi coetanea di nome Flavia. Come spesso accade in queste situazioni tra di loro scatta immediatamente il colpo di fulmine e siccome anche lei è single c’è la possibilità di intraprendere una nuova relazione amorosa che potrebbe rivelarsi estremamente soddisfacente.

Anche in questo caso però l’uomo si renderà conto che questa situazione non fa per lui anche perché la sua compagna è molto più interessata a fare nuove esperienze piuttosto che a stare al suo fianco. Anche le cose con il figlio non vanno per il verso giusto con il ragazzo che preferisce trascorrere le proprie giornate non con il padre bensì una ragazzina per la quale ha già una cotta. Resosi conto di come la sua vita dopo il divorzio sia enormemente peggiorata decide di riavvicinarsi a sua moglie la quale però si è già rifatta una vita ed è per nulla disposta a tornare indietro.



