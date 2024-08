Chi sono i figli di Diletta D’Andrea Gassmann: Emanuele e Jacopo lavorano nello spettacolo

Nelle scorse ore il mondo del cinema si è ritrovato a fare i conti con la notizia della scomparsa di Diletta D’Andrea Gassmann, vedova del celebre regista Vittorio, scomparso nel 2000 e che ha sempre lasciato una traccia indelebile nel cuore dei suoi fan. A dare l’annuncio della morte di Diletta D’Andrea Gassmann sono stati i figli Emanuele Salce e Jacopo Gassmann, che in una nota ufficiale hanno comunicato la triste notizia: “Questa mattina è venuta a mancare la nostra amata madre Diletta d’Andrea Gassman, nel rispetto delle sue volontà e del suo desiderio di discrezione, i figli comunicano che non ci saranno esequie”.

Il gattopardo in onda su Rai1, curiosità, trama e cast/ Sul set è nata una grande amicizia per Alain Delon

Ma chi sono Emanuele Salce e Jacopo Gassmann? Il primo è figlio del compianto regista Luciano, con la madre che lo ha messo al mondo il nuovo compagno Vittorio dopo la rottura con il primo marito, mentre Jacopo è nato dalla relazione tra Diletta D’Andrea Gassmann e Vittorio, papà anche del rinomato attore Alessandro. Nel corso di una intervista concessa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1, l’attore commentò così il rapporto con il padre: “L’assenza di mio padre da bambino? Ma soffrono senza sapere che soffrono i bambini, covano rancori, lo capisci dopo”.

Di padre in figlia, perché non va in onda oggi su Rai1?/ Cambio programma dopo la morte di Alain Delon

Emanuele Salce e Jacopo Gassmann hanno seguito le orme del padre: la decisione dei figli di Diletta D’Andrea Gassmann

Lo spettacolo ha continuato a scorrere nelle vene dei figli di Diletta D’Andrea Gassmann, visto che sia Emanuele che Jacopo hanno deciso di lavorare nel cinema, troppo forte il richiamo per il figlio di Luciano, mentre Jacopo è un regista e vanta nel suo curriculum diverse direzioni prestigiose tra documentari e teatro, Emanuele lavora come attore per teatro e cinema e ha ammesso di aver ereditato ironia, voce e disciplina dai suoi due padri.

Riguardo al compianto marito di Diletta D’Andrea Gassmann, Emanuele Salce ha rivelato in una intervista concessa a La Stampa: “Certo, il lascito più visibile dell’aver vissuto vent’anni con Gassman è certamente la voce”.

Danilo Zanvit Stecher, il baby fidanzato di Vladimir Luxuria/ “Non c’è spazio per i tradimenti”