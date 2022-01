Il dolce sapore dell’amore/ Su Rai 2 va in onda la commedia romantica

Il dolce sapore dell’amore, film di Rai 2 diretto da Ron Oliver

Il dolce sapore dell’amore va in onda oggi, 15 gennaio, nel primo pomeriggiodalle ore 15:40 su Rai 2. Si tratta di una pellicola che appartiene ai generi romantici e sentimentale e che ha debuttato ufficialmente nell’anno 2018. Quest’ultima inoltre, è una pellicola adattata per la televisione, vale a dire che non ha mai debuttato al cinema sul grande schermo. Il regista di questo film risulta essere il professionista Ron Oliver, mentre la sceneggiatura è stata curata da Dylan Neal e Becky Southwell.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori più o meno famosi come Nikki Deloach, lo stesso Dylan Neal, Alison Wandzura, Karen Holness, Justine Warrington e Matt Hamilton. Il film è una produzione statunitense.

Il dolce sapore dell’amore, la trama del film: un dolce negozio

In Il dolce sapore dell’amore Natalie Morgan è la proprietaria di un dolce negozio che produce cupcakes. Questa donna, sola e indipendente, decide di voler impegnarsi sempre di più nel proprio lavoro, riuscendo ad ottenere discreti risultati. Difatti, giorno dopo giorno, la donna lavora con passione e impegno, distinguendosi rispetto ad altri concorrenti. Tuttavia, a fine mese fatica a tirare le somme. Questo significa che le spese che deve affrontare sono davvero alte e non riesce a far fronte a tutte le uscite economiche.

Questo fa andare nello sconforto Natalie che deve pensare ad una soluzione per riuscire ad uscirne in modo egregio. Allo stesso tempo, Eric Schneider è un ricco manager che vive nell’oro e conduce una vita agiata. Improvvisamente, questi due sconosciuti si incontreranno e riusciranno a scoprire che sono gli eredi di una ricca eredità. A quel punto, entrambi dovranno conoscersi e stabiliranno un rapporto molto forte. Ma può nascere l’amore dall’incontro con un perfetto sconosciuto. Solo il tempo può dirlo.

