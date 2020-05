Il figlio della Luna/ Su Rai 1 il film sulla storia vera di Fulvio Frisone

Pubblicità

Il figlio della Luna è un film drammatico e biografico prodotto da 11 marzo Cinematografica e da Rai Fiction che andrà in onda su Rai 1 alle 21.25 del 29 maggio. Il film, trasmesso in prima visione nel 2007 sul medesimo canale, narra la storia vera di Fulvio Frisone e la sua famiglia; è stato diretto da Gianfranco Albano, famoso regista italiano di tantissime fiction per Rai e Mediaset, e scritto da Mauro Caporiccio e Paola Pascolini. Nel cast spiccano Lunetta Savino, popolare per il personaggio di Cettina Gargiulo in “Un medico in famiglia” ma molto attiva in altre opere televisive e al cinema, l’amato Antonio Milo e Paolo Briguglia, tra i più famosi. Il film sfrutta al meglio anche le ottime musiche della band siciliana Agricantus, molto famosi nel panorama della “world music”, un genere musicale che unisce elementi folk e suoni popolari.

Il figlio della Luna, la trama del film

Il figlio della Luna si basa sulla storia vera della famiglia Frisone ed ha inizio quando Carmelo e Lucia, due siciliani di origini modeste, si ritrovano a crescere un bambino con una tetraplegia spastica distonica abbastanza grave negli anni Sessanta. La madre farà qualsiasi cosa per aiutare suo figlio che addirittura non riesce nemmeno a parlare, per far in modo che cresca come tutti gli altri bambini. La storia si sviluppa dunque grazie agli sforzi di Lucia che tenta di dare al Fulvio, il figlio, una vita quanto più normale possibile e a garantirgli un futuro tramite lo studio e le esperienze che un ragazzo dovrebbe provare crescendo e che lo porteranno a diventare un affermato scienziato in fisica. Questo film vuole dunque rappresentare una storia fatta di sacrifici, di amore, di coraggio e della ribalta di un ragazzo e della sua famiglia.



