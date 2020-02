IL FIGLIO DELLA PANTERA ROSA, RAI 3/ Streaming video del film con Roberto Benigni

Il figlio della pantera rosa riceve appena due stellette su cinque su MyMovies, possiamo leggere: “In questo ottavo episodio della saga della pantera rosa troviamo il figlio dell’ispettore Clouseau che sgomina una banda di rapinatori. L’ostaggio è l’affascinante nipote dello sceicco. Nel cast c’è anche Claudia Cardinale che aveva partecipato anche al primo episodio della serie”. Il film è simpatico soprattutto per la presenza nel cast di Roberto Benigni, ma ha perso lo smalto dei primi capitoli con un Blake Edwards che ormai ha spremuto fino all’osso il muscolo di una storia che non ha più grandi spunti da offrire. Rimane interessante capire se ne vale la pena guardarlo solo per la presenza di Benigni. Il figlio della pantera rosa sarà in onda su Rai 3 in prima serata, clicca qui per seguirlo in diretta streaming. Clicca qui per il trailer. (agg. di Matteo Fantozzi)

Nel cast Roberto Benigni

Il figlio della Pantera Rosa va in onda su Rai 3 oggi, 6 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1983 grazie ad una collaborazione tra Stati Uniti e Italia ed in particolar modo che ha visto l’impegno economico e finanziario da parte della casa cinematografica della Metro-goldwyn-mayer in collaborazione con la United Artist. La regia di questo film è stata curata da Blake Edwards il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Madeline Sunshine e Steven Sunshine. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Henry Mancini in collaborazione con Bobby Mcferrin e il montaggio è stato eseguito da Robert Pergament. Nel cast di questo film sono presenti Roberto Benigni, Herbert Lom, Claudia Cardinale, Oliver Cotton, Shaban Azmi, Debrah Farentino, Robert Davi e Mike Starr.

Il figlio della Pantera Rosa, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama de Il figlio della Pantera Rosa. Un gruppo di terroristi arrivano a rapire la principessa Jasmine figlia di un re arabo mentre si trovava in una vacanza al mare la splendida Costa Azzurra in Francia. La situazione potrebbe essere davvero devastante non solo a livello internazionale ma anche e soprattutto per quanto riguarda la stabilità dello stesso stato arabo che potrebbe essere sottoposto ad un tentativo per l’appunto di colpo di stato. Infatti il principale obiettivo dei terroristi è quello di utilizzare la stessa principessa e riuscire a rovesciare l’attuale governo che regola la politica araba. La situazione dunque è particolarmente delicata per cui si decide di affidare le indagini per ritrovare la principessa all’ispettore Jack Gambrelli ossia il figlio illegittimo del famoso ispettore Clouseau. Proprio come accadeva al suo illustre padre anche il giovane gendarme francese dimostra di essere piuttosto impacciato nei movimenti e nelle sue varie indagini ma allo stesso tempo di essere particolarmente fortunato arrivando sempre e comunque alla verità. Le sue indagini saranno portate avanti anche con il supporto del sempre presente commissario Dreyfus il quale suo malgrado si renderà conto di essere incappato nuovamente nei tanti guai che un tempo gli venivano combinati dal padre. Dopo una serie di situazioni piuttosto fortunate nelle quali il giovane gendarme saprà scappare a diversi tentativi di attentato si troverà come per magia sulla corretta pista che porta al luogo dove viene tenuta rinchiusa la principessa. Tra una serie di situazioni davvero divertenti assolutamente casuali l’ispettore riuscirà a portare in salvo la principessa mentre sua madre Maria coronerà il sogno d’amore sposando il commissario Dreyfus il quale decide di andare a vivere il più lontano possibile dal figlio dello stesso ispettore Clouseau senza tuttavia rendersi conto che in circolazione vi sia anche una sorella gemella altrettanto pasticciona.

