Il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel Tevere/ L’attore lo porta in salvo

Attimi di terrore per Kim Rossi Stuart e sua moglie Ilaria Spada. La coppia faceva una passeggiata sul lungotevere a Roma in compagnia dei suoi due figli Ettore e Ian quando il più piccolo di soli due anni è scivolato in acqua.

Un episodio che sarebbe potuto finire nel peggiore dei modi se Kim Rossi Stuart non si fosse prontamente gettato in acqua per portarlo subito in salvo dalle acque che, nonostante fossero basse, avevano completamente avvolto il bambino e per tranquillizzare il piccolo Ian dopo lo spavento è bastato un caldo abbraccio della mamma.

Kim Rossi Stuart salva suo figlio dal Tevere

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, probabilmente il piccolo Ian ha perso l’equilibrio a causa della pavimentazione leggermente ghiacciata a causa delle basse temperature di questi giorni. Adesso però per Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada c’è spazio solo per le belle notizie, infatti, la donna è in attesa del terzogenito che dovrebbe nascere proprio il prossimo mese.

La coppia non ha intenzione di fermarsi, tanto che la donna durante un’intervista aveva dichiarato: “Ogni figlio che arriva mi migliora. E migliora la coppia. E allora perché fermarsi?”. I due infatti, vivono un’intensa storia d’amore dal 2011 e, come dichiarato dalla donna stessa “Dopo un mese e mezzo dall’incontro con Kim ero incinta di Ettore”.

