Il film Il Fuggitivo appassionerà tutti gli amanti del thriller, del giallo, della suspense e soprattutto dell’azione e va in onda alle 21.50 oggi 15 agosto 2024 su Rete4. Si tratta di una pellicola del 1993, liberamente ispirata alla serie televisiva Il fuggiasco, a sua volta, tratta da un fatto realmente accaduto. La regia è di Andrew Davis, mentre gli interpreti principali sono: Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano e Jeroen Krabbè.

Il fuggitivo, la storia vera che ha ispirato il film con Harrison Ford/ L’omicidio di Marilyn Sheppard

Il Fuggitivo, la trama del film in onda questa sera 15 agosto 2024 su Rete 4

La trama del film Il Fuggitivo è incentrata su Richard Kimble, un importante chirurgo di Chicago, il quale vede stravolta la sua vita, quando, una sera tornato a casa trova la moglie ferita e in fin di vita a causa di un uomo con un braccio solo. Purtroppo, nonostante i tentativi del dottore, l’uomo riesce a scappare e, la mancanza di prove sufficienti, la cospicua somma assicurativa sulla vita della moglie e la non chiara chiamata al 911, induce la polizia a pensare che l’assassino sia proprio il marito.

Anson Williams, Potsie di Happy Days svela i segreti della saga/ “Quando John Lennon mi fece i complimenti”

La trama de Il Fuggitivo l’uomo viene accusato di omicidio di primo grado e condannato alla pena capitale, ma durante il viaggio verso il braccio della morte il dottor Kimble è coinvolto in un tentativo di fuga da parte dei suoi compagni. La fortuna vuole che Kimble riesce a salvarsi nonostante il furgone subisca un grave incidente e tra l’altro, cura anche le ferite di una guardia prima di fuggire. Intanto il vice maresciallo Gerard e i suoi compagni arrivano sul luogo dell’incidente per prendere in mano le indagini e cercare sia Kimble che gli altri fuggitivi. Il dottore, dal suo canto si è rifugiato in un ospedale dove vorrebbe cambiare aspetto e curarsi e dopo aver seminato il maresciallo e le autorità decide di farsi giustizia da solo. Il suo intento è quello di trovare il vero assassino della moglie, intento che vorrebbe perseguire anche Gerard.

Nuovo Cinema Paradiso, Rai 1/ Trama e cast del film da Oscar di Tornatore, oggi 15 agosto 2024

Dal successo tra critica e incassi al premio Oscar Tommy Lee Jones: tutte le curiosità su Il Fuggitivo

Il Fuggitivo ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di critica, si è piazzata tra i maggiori incassi dell’anno ed è stata definita come un thriller intelligente e acuto. La parte di Harrison Ford era stata proposta anche a Kevin Costner, Alec Baldwin, Michael Douglas e Nick Nolte, mentre quella di Tommy Lee Jones a Gene Hackman e Jon Voight. Tommy Lee Jones ha vinto l’Oscar come migliore attore non protagonista nel 1994. Il film Il Fuggitivo è stato inoltre presentato in anteprima e fuori concorso alla mostra internazionale del Cinema di Venezia. Ha ricevuto le candidature come miglior montaggio, colonna sonora, miglior fotografia, miglior montaggio sonoro, nonché miglior film. Harrison Ford si dovette far crescere la barba per questo ruolo e, visto che nel periodo stava girando anche, come cameo, un episodio della serie Il giovane Indiana Jones, appare anche qui, insolitamente con la barba.