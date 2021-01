Il Gatto rifiuta l’associazione con Francesco Monte/ Insinna: “Lo avete depresso!”

Il Gatto è finito nei guai e rischia già una diffida? Francesco Monte in questi giorni è molto suscettibile per quello che sta succedendo al Grande Fratello Vip 2020 tanto da tenere sempre sotto controllo quello che succede e quello che dice Giulia Salemi, e cosa ne sarà adesso del gatto de Il Cantante mascherato? Ieri sera il programma di Milly Carlucci ha debuttato con la prima esibizione dei suoi concorrenti, gatto compreso, ma fin qui tutto nella norma fino a quando i giudici non hanno iniziato a tirare fuori ipotesi e somiglianze fino a compararlo a Francesco Monte. A quel punto è successo di tutti. Il Gatto ha abbassato la testa e la Balivo si è accorta che al concorrente non è piaciuto il paragone tanto che gli altri iniziano così a ridere e scherzare sulla sua reazione.

Il Gatto rifiuta l’associazione con Francesco Monte, perché?

Francesco Facchinetti è partito subito all’attacco al grido di: “La maschera rifiuta l’associazione” subito seguito a ruota da un altro giudice de Il Cantante Mascherato, Flavio Insinna, che ha sentenziato: “L’avete depresso”. Il Gatto continua a tenere bassa la testa tanto da sembrare affranto e se qualcuno pensa che la reazione sia dovuta al fatto che lo abbiano riconosciuto subito, dall’altro c’è chi è corso subito ai ripari proprio come Milly Carlucci: “Il Gatto non si è dissociato, i concorrenti non possono rifiutare le ipotesi dei giurati”. A quel punto anche Caterina Balivo ha fatto notare che Francesco Monte è bravo e bello non era un’offesa…



