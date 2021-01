GATTO, GLI INDIZI: CHI È?/ “Sono solitario e indipendente, ho subito una delusione…”

Quello del Gatto è il costume scelto da uno dei vip protagonisti della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda a partire da oggi, per quattro venerdì, in prima serata su Rai1. In diversi video pubblicati sui social del programma – in particolare su Twitter – Gatto ha già fatto la sua comparsa al fianco della conduttrice, che si è occupata di introdurlo al grande pubblico senza tuttavia svelare troppo intorno alla sua persona (o personalità). Con lei, l’immancabile cameraman dall’accento e dall’ironia tipicamente romana, figura immancabile in questi corti dedicati all’approfondimento del carattere dei personaggi.

Il Gatto nel suo habitat: graffiti e un tetto…

Ed è proprio il cameraman a esordire all’interno di questa clip: “Mi sentite? Questo è l’indizio”, urla, inquadrando i coppi di un tetto. Il motivo per cui urla è che Milly e il Gatto si trovano a una certa distanza, svariati metri più in là, visto che si sono voluti arrischiare stando seduti proprio sulla sommità di un edificio. “Questo è l’indizio”, ribadisce la conduttrice, cogliendo prontamente la palla al balzo. “Siamo sui tetti con Gatto, perché questo è il mondo di Gatto!”. Botta e risposta con chi sta dietro alla telecamera: “Ma stai su un tetto co’ un Gatto… te vedo dave’, è vero?”. Affermativo: “Sono su un tetto con un gatto. Tu capisci che cosa faccio, per Il Cantante Mascherato?”. In tutto questo, il Gatto si limita ad annuire e alzare il pollice. “È pure contento il Gatto, vedi?”, constata ancora l’autore del girato. Sarà perché si trova nel suo habitat? Milly, al contrario, appare per nulla a suo agio, dato il luogo non proprio ‘a prova d’uomo’ che in quel momento ospita lei e la troupe.

Chi è il Gatto? Lui: “Sono un tipo libero”

In un altro filmato, visibile sempre sulla pagina social del programma, si vede il Gatto associato a una scenografia piena di graffiti. Che si tratti di un rapper, visto il suo stile streetwear e il suo modo di fare (si pensi ai gesti che fa con le mani)? Per ora, pur volendo formulare delle ipotesi, abbiamo a disposizione soltanto le dichiarazioni rilasciate durante l’anteprima del 23 gennaio: “Il motivo per cui ho deciso di presentarmi a voi vestito così è perché la vita mi ha portato a diventare Gatto”, ha detto lui in quell’occasione. Perché – a questo punto – è evidente che si tratti di un ‘lui’. Prosegue: “Io, come il gatto, sono diventato solitario e indipendente, a volte sperduto, sicuramente libero. Diciamo che mi sento più come uno di quei gatti selvatici, che devono continuamente lottare per la sopravvivenza. Ne ho vissute di avventure, quindi ora so affrontare la vita da mille prospettive diverse, dall’alto di un tetto come dal basso di un vicolo. Sotto questa maschera si nasconde un cuore ferito e deluso. Sono il Gatto, amami come sono, oppure non amarmi affatto”. In linea la descrizione fornita da Milly Carlucci: “Questo Gatto non è un micetto, è un gatto libero, guascone, furbo, affascinante”. E non vediamo l’ora di vederlo all’opera.

