Il Generale Dalla Chiesa, Canale 5/ Diretta streaming e trama: Giancarlo Giannini ‘ricorda’ Carlo Alberto

Il Generale Dalla Chiesa su Canale 5: Giancarlo Giannini interpreta Carlo Alberto Dalla Chiesa

Oggi 3 settembre 2022 Canale 5 ricorda la figura del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nel giorno dell’anniversario della sua uccisione di quella della moglie Emanuela Setti Carraro ripropone in prima serata il film andato in onda nel 2007, dal titolo Il Generale Dalla Chiesa. Giancarlo Giannini interpreta il Generale ed è affiancato da Stefania Sandrelli e Francesca Cavallin che vestono i panni delle due mogli di Dalla Chiesa, ovvero rispettivamente Dora Fabbo ed Emanuela Setti Carraro.

Viaggi di nozze/ Streaming film Rete 4: spasso assicurato con Carlo Verdone

Il Generale Dalla Chiesa era il padre della nota conduttrice italiana Rita Dalla Chiesa che nella fiction è interpretata da Milena Mancini. Marco Vivio è invece il fratello Nando e Chiara Mastalli è Simona. Il regista è Giorgio Capitani, mentre alla sceneggiatura c’è Fabrizio Bettelli.

Il Generale Dalla Chiesa: come vederlo in streaming

Carlo Alberto Dalla Chiesa fu ucciso il 3 settembre 1982, ventiquattro giorni prima del suo sessantaduesimo compleanno, mentre era in auto da una raffica di colpi d’arma. Il film-Tv in onda su Canale 5 questa sera ripercorre gli ultimi otto anni di vita del Generale e, attraverso i suoi occhi e le sue azioni, vengono mostrate al pubblico alcune pagine sofferte e dolorose della storia italiana.

Cristina, Benedetta, Roberto Parodi/ "Tra noi scherzi terribili, il più fumantino..."

È possibile seguire il film anche in diretta streaming. Ricordiamo che, essendo una replica, è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Ciò vuol dire che basterà accadere alla piattaforma (Clicca qui), cercare il titolo e guardarlo quando si preferisce, non solo questa sera in prima serata.

LEGGI ANCHE:

REAZIONE A CATENA, I TRE ALLO SPIEDO OGGI 3 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONI?/ Colpo di scena e addio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA