Il gioiello del Nilo/ Film d’avventura oggi domenica 9 aprile su Italia 1

Il gioiello del Nilo, film di Italia 1 diretto da Lewis Teague

Oggi, domenica 9 aprile, andrà in onda su Italia 1 alle 14,15 il film d’avventura del 1985 Il gioiello del Nilo (The Jewel of the Nile), sequel del film All’inseguimento della pietra verde. Il film è diretto dal regista statunitense Lewis Teague e prodotto da Michael Douglas, che compare anche nel cast. Le musiche sono curate dal talentuoso compositore statunitense Bernard Alfred “Jack” Nitzsche, noto per avere composto la colonna sonora di Qualcuno volò sul nido del cuculo e L’esorcista.

Il protagonista, come abbiamo già accennato, è l’attore e produttore cinematografico statunitense Michael Douglas, vincitore di due Oscar, 4 Golden Globes, un Premio BAFTA e un Premio Emmy, che si ritrova nei panni dell’affascinante Jack T. Colton. Al suo fianco troviamo, come nel primo capitolo della saga, l’attrice Mary Kathleen Turner, candidata al premio Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione nel film Peggy Sue si è sposata. Con loro recita anche Daniel “Danny” Michael DeVito, attore di origini italoamericane, che aveva già preso parte al primo capitolo della saga, All’inseguimento della pietra verde.

Il gioiello del Nilo, la trama del film

La storia del film Il gioiello del Nilo, che va in onda oggi domenica 9 aprile su Italia 1 alle 14,15, inizia sei mesi dopo la fine del primo film, quando Jack T. Colton e Joan Wilder vivono felicemente insieme su una piccola barca. In realtà, entrambi rimpiangono la loro vita avventurosa, ma tutto si stravolge quando Joan incontra Omar, sovrano di Kadir, che le offre di vivere con lui nel suo sontuoso palazzo in Medio Oriente e raccontare le sue gesta. Jack, nel frattempo, conosce Ralph, un fuggitivo scappato di prigione con l’unico scopo di ucciderlo per vendetta. La loro lotta viene interrotta dall’esplosione della barca, e i due vengono avvicinati da un presunto terrorista che li convince a trovare il Gioiello del Nilo, uno dei più fantastici tesori del Medio Oriente, e salvare Joan dal sovrano.

La donna, infatti, ha scoperto che Omar è in realtà un uomo perfido, e viene imprigionata fino a quando non deciderà di scrivere una storia su di lui che ne darà un’immagine positiva e brillante, capace di unire il mondo arabo sotto il suo potere. Durante la sua prigionia Joan incontra un uomo santo, Al-Julhara, che è in realtà il Gioiello del Nilo, ed è dotato di poteri sovrannaturali. I due riescono a fuggire dal palazzo e incontrano Jack e Ralph: inizia così una fuga all’ultimo fiato, combattendo anche contro un gigante, e solo grazie ai poteri di Al-Julhara il gruppo riuscirà a mettersi in salvo. Dopo mille peripezie Jack e Joan si riavvicinano e decidono di sposarsi, mentre Ralph viene nominato sultano.











