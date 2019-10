Il Golfo Alessandro Borghese 4 ristoranti/ La zuppa di pesce, il cavallo di battaglia

Tra i protagonisti di Alessandro Borghese 4 ristoranti c’è anche Il Golfo di Marina di Campo uno dei locali più noti dell’Isola d’Alba. La clientela del locale è ormai da anni fidelizzata anche perché si tratta di un ristorante storico che negli anni Felice e la moglie Francesca hanno portato avanti con dedizione e competenza. All’interno troviamo molta classicità nelle suppellettili con i tavoli di legno e il bancone del bar a vista per i clienti. C’è anche una parte esterna con un’atmosfera davvero suggestiva grazie alla vista e a una pavimentazione in legno che permette ai commensali di immaginare di essere sopra una piattaforma che fluttua sopra il mare.

Il Golfo, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

È molto interessante scoprire cosa si mangia a Il Golfo, uno dei locali che si contenderanno i 5mila euro di bonus concessi da Alessandro Borghese, 4 ristoranti. L’esperienza di un pasto in questo locale parte ancor prima di accomodarsi a tavola quando servirà salire su una barca che attracca sulla terrazza. Ci troviamo di fronte a una cucina del tutto tradizionale con la possibilità di tornare ad assaggiare dei piatti legati alla storia del territorio. Sarà così possibile assaporare diversi formati di pasta partenopei fatti in casa come scialatielli e paccheri. Ad accompagnarli ci sono i tradizionali sughi di pesce fresco, ma attenzione alla zuppa di pesce che è il vero cavallo di battaglia del locale.

