Il grande giorno di Jim Flagg, Rete 4/ Trama e cast del western di Burt Kennedy, oggi 30 maggio 2024

Il grande giorno di Jim Flagg, diretto da Burt Kennedy

Giovedì 30 maggio, nel pomeriggio di Rete 4, andrà in onda, alle ore 16,45, il film Il grande giorno di Jim Flagg. Il titolo originale è The Good Guys and the Bad Guys ed è una commedia western del 1969.

La regia di è di Burt Kennedy, diventato famoso con il lungometraggio Tempo di terrore, con Henry Fonda. La sceneggiatura è stata scritta da Ronald Cohen e Dennis Shryack, anche produttori della pellicola. I costumi sono curati da Yvonne Wood, mentre il trucco da Perc Westmore.

Nel cast figurano alcuni volti storici sulla scena del western americano: abbiamo Robert Mitchum nei panni di Jim Flagg, George Kennedy come John McKay, Martin Balsam come sindaco della città, David Carradine come Waco e Tina Louise come Carmel Flannagan. Infine, anche le musiche meritano di essere citate: sono di William Lava, lo stesso compositore americano che compose anche la colonna sonora per i Looney Tunes e per Allegre Melodie (Merrie Melodies).

La trama del film Il grande giorno di Jim Flagg: riusciranno uno sceriffo e il suo nemico storico a sventare una rapina?

Ne Il grande giorno di Jim Flagg, siamo agli inizi del Novecento e Jim Flagg è sceriffo della città del Progresso. Un giorno lo sceriffo sente la notizia che il suo grande nemico e bandito John McKay torna in città. Il tentativo di avvisare il sindaco è immediato, ma Flagg non verrà preso sul serio e, anzi, verrà criticato per aver messo a rischio la tranquillità cittadina causando panico ingiustificato.

La reazione della città è tutto il contrario di ciò che Flagg si aspettava: gli organizzano una festa di pensionamento. Ma Jim Flagg non si arrende e decide di condurre le indagini intorno alla possibile rapina della banda di McKay da solo. Sarà proprio in questa occasione che verrà catturato, riuscendo a sfuggire a malapena e solo grazie all’intervento dello storico nemico – proprio John McKay – dopo che il giovane Waco lo sostituisce come capo della sua banda di banditi. Flagg cercherà di nuovo di avvisare la città del pericolo, ma ancora una volta non verrà preso sul serio. Ma avviene un colpo di scena: sarà proprio McKay ad affiancare Flagg contro i banditi, cercando di sventare una rapina di un treno. Tra colpi di scena epici e sparatorie all’ultimo sangue, i due riusciranno nella loro missione e a Flagg verrà restituito il badge di sceriffo.

