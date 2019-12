Il Grinch/ Il film su Italia 1: la trama e tutte le curiosità (oggi, 24 dicembre)

Su Italia 1 alle 19.25 il 24 dicembre va in onda il film Il Grinch, una pellicola del 2000 per la regia di Ron Howard. Il film è liberamente ispirato dal romanzo omonimo di Theodor Seuss Geisel conosciuto come Dr. Seuss. Protagonista assoluto del film è Jim Carrey nei panni del Grinch, affiancato da Josh Ryan Evans che è il Grinch da bambino, Taylor Momsen in quelli di Cindy Chi Lou, Bill Irwin nel ruolo di Lou Chi Lou e infine Christine Baranski in quello di Martha May Whovier.

Il Grinch: la trama

Nel paese fantastico di Chinonsò è quasi la vigilia di Natale e tutti i suoi abitanti, i Nonsochì, si affrettano a preparare decorazioni e regali. Solo due persone sembrano non essere contagiate dall’atmosfera magica. Da un lato c’è Cindy Chi Lou, una piccola di sei anni che cerca il vero senso del Natale, dall’altro c’è il Grinch, un mostro verde che odia il Natale e i Nonsochì. Per rovinare la festa a tutti, quest’ultimo di reca alle poste del paese per mischiare i pacchi e rovinare la festa a tutti. Nell’ufficio postale c’è anche Cindy che alla vista del Grinch si spaventa e rischia di cadere nel nastro trasportatore ma viene salvata dall’intervento del mostro verde. La bambina è colpita da questo gesto e si convince che il realtà non sia così cattivo come vuole far credere. Scopre così che il Grinch è stato allevato dai Nonsochì ma da piccolo ha subito atti di bullismo in particolare da August che oggi è il sindaco del paese. Un giorno, a Natale, il piccolo Grinch aveva preparato un regalo per la sua amata Marta May e si era recato a scuola per consegnarglielo e dichiararsi. Aveva, però, il volto sfregiato perché aveva tentato di radersi per essere più bello per l’occasione e August aveva sfruttato questo particolare per deriderlo agli occhi di Marta May.

Il Grinch si era così chiuso in se stesso e aveva iniziato ad odiare il Natale. Cindy decide così di aiutarlo a recuperare la magia del Natale e con non poca fatica riesce a convincerlo a presenziare alla festa di tutto il paese: in realtà il Grinch accetta solo dopo aver saputo che sarà presente anche Marta May. Una volta arrivato alla festa, però, August gli fa trovare un rasoio e lo provoca fino al punto di arrivare a chiedere la mano di Marta May. Pazzo di dolore, il Grinch dichiara guerra al Natale e ai Nonsochì e ruba tutti i regali che Babbo Natale ha appena consegnato. Intanto August accusa Cindy di aver rovinato il Natale ma il padre la difende facendo capire a tutti che non sono i regali ad essere importanti ma solo lo stare insieme alle persone a cui si vuole bene. Tutti, tranne August, si convincono e sono felici. Anche il Grinch sembra aver capito i suoi errori e così decide di riportare i regali ai legittimi proprietari. La renna che li contiene, però, sta per precipitare e il Grinch riesce a salvarla dopo aver scoperto che a bordo c’è anche Cindy che lo aveva raggiunti per non lasciarlo solo. In paese c’è uno scontro finale fra il Grinch e August con il primo che riesce a smascherarlo. Tutti festeggiano felici il Natale e finalmente Marta May dichiara al Grinch tutto il suo amore.



