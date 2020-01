Il leone de Il Cantante Mascherato è Pappalardo?/ Selvaggia Lucarelli: “mio figlio..”

Chi si nasconde dietro le maschere de Il cantante mascherato? La prima puntata dello show di Milly Carlucci ha incuriosito il pubblico che, su Twitter, dopo ogni esibizione, ha provato ad indovinare l’identità del vip che si esibisce con una maestosa maschere. Tra le performance che hanno maggiormente colpito i telespettatori c’è quella del leone che si è esibito sulle note di “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. La voce del cantante nascosto dalla maschera del leone era possente e molto forte. Qualcuno, sui social, ha pensato immediatamente ad Al Bano facendo riferimento al suo soprannome ovvero il “leone di Cellino San Marco”. In molti, però, dopo aver ascoltato attentamente la voce del leone hanno pensato ad Adriano Pappalardo. Sarà davvero lui? A fornire un indizio importante in tal senso è stata Selvaggia Lucarelli.

ADRIANO PAPPALARDO E’ IL LEONE DEL CANTANTE MASCHERATO? SELVAGGIA LUCARELLI SVELA TUTTO

Selvaggia Lucarelli, come molti telespettatori, ha provato ad indovinare l’identità dei concorrenti de Il cantante mascherato. Come molti utenti, anche la Lucarelli si è cimentata in un’indagine molto complicata. Sono davvero pochi, infatti, gli indizi per scoprire la vera identità dei concorrenti. Selvaggia, tuttavia, si dice sicura che dietro la maschera del leone non ci sia Adriano Pappalardo, padre di Learte, il suo ex compagno nonchè padre di suo figlio che, dopo aver ascoltato l’esibizione, avrebbe detto alla madre che se fosse stato davvero il nonno l’avrebbe riconosciuto. “Mio figlio dice: non è mio nonno, c***o! Lo riconoscerei!”, ha scritto la Lucarelli su Twitter. Chi si nasconde, dunque, dietro la maschera del leone? Nella clip di presentazione, il concorrente che ha scelto di presentarsi sul palco del cantante mascherato come un leone ha dichiarato: “Questa corazza mi serve per proteggermi dalla ferite degli altri, mi serve come un muro e mi riparo”. L’indagine, dunque, continua.



