Il magico mondo di Oz/ Video, su Italia 1 il film d’animazione tra India e Usa

Il magico mondo di Oz andrà in onda martedì 24 marzo alle 15.55 su Italia 1. É un film d’animazione uscito nelle sale nel 2013 con la regia di Will Finn e Dan St. Pierre. Diversi volti noti del cinema americano hanno prestato la voce ai personaggi di questa famosa favola: la star della serie tv Glee, Lea Michele è Dorothy Gale, l’attore e cantante Dan Aykroyd, famosissimo per il film cult The Blues Brothers, Una poltrona per due o altri pilastri del cinema come Ghostbusters – Acchiappafantasmi o A spasso con Daisy, presta la voce al tenero Spaventapasseri, l’amatissimo Dr. Frasier, Kelsey Grammer, è invece l’Uomo di latta e chiude il cerchio l’attore, musicista e comico Jim Belushi, che interpreta il Leone codardo.

Il magico mondo di Oz, la trama

Ecco la trama de Il magico mondo di Oz. Dorothy Gale è appena ritornata in Kansas nella fattoria dei suoi zii Emma e Henry ma non ha neanche il tempo di essere felice di questo ritorno che un individuo losco si presenta presso la sua dimora dichiarando che la fattoria non è agibile e ordinandogli di lasciare immediatamente la loro casa. Dorothy non ha assolutamente intenzione di arrendersi e mentre inizia a cercare un modo per annullare questa ingiunzione viene catturata da un arcobaleno che la fa ritornare nel magico mondo di Oz. Qui ritrova i suoi amici il Leone codardo, L’Uomo di latta e lo Spaventapasseri in pericolo poichè un Giullare malvagio minaccia tutta la città di Smeraldo con il bastone che era stato in possesso della cattivissima Strega dell’Ovest. Neanche la fata Glinda può aiutare la bambina questa volta e sarà proprio Dorothy a dover salvare il magico mondo di Oz e tutti i suoi abitanti. In questo nuovo viaggio Dorothy incontrerà tanti nuovi personaggi che si uniranno a lei per combattere il terribile giullare come Socrate il gufo, La Principessa di porcellana, il Maresciallo Mellow e tanti altri.

Video, il trailer de Il magico mondo di Oz





