Il Masseo contro Il Collegio 6/ “Caz*oni casinisti, boicottiamo questa wawe perché..”

Il Masseo vuole boicottare Il Collegio 6. Provocazione o proposta seria? Il noto commentatore del web, autore di numerosi video reaction, ha sfornato un’idea che divide il pubblico a poche ore dall’inizio della sesta edizione del programma. “Facciamo diventare personaggio famosi i concorrenti più bravi”, la sua prima indicazione ai follower. Il Masseo, evidentemente, non tollera che ad acquisire popolarità siano quasi esclusivamente i concorrenti più appariscenti e “casinisti”.

Per questo motivo ha invitato i suoi seguaci a supportarlo in una iniziativa che si pone l’obiettivo di premiare gli studenti più educati: “Se dovete proprio seguire i partecipanti al programma, almeno seguite quelli che si comportano bene e non i caz*oni casinisti. La gente, consapevole del fatto che se “faccio casino al Collegio divento famoso”, fa solo questo. Ed io vorrei andare contro questa cosa qui. Boicottiamo questa wave, facciamo che più sei bravo e più diventi famoso”.

Il Masseo contro Il Collegio 6, la sua proposta divide il web

La sua idea, naturalmente, ha diviso il web. Qualcuno pensa che sia giusto dare spazio a personaggi e concorrenti che solitamente restano nell’ombra e nel dietro le quinte. Dall’altra c’è anche chi crede che la tv sia intrattenimento e leggerezza, motivo per cui premiare gli studenti più bravi a coinvolgere il pubblico coi loro comportamenti spesso fuori dagli schemi.

