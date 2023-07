Il medico della mutua, Rai 3/ Un grande Alberto Sordi senza scrupoli, in onda oggi, domenica 30 luglio 2023

Il medico della mutua, diretto da Luigi Zampa

Domenica 30 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 14,30, la commedia italiana del 1968 intitolata Il medico della mutua.

Il film è diretto dal regista Luigi Zampa famoso per la trilogia satirico-grottesca con cui rievocò gli ideali del fascismo in Anni difficili (1948), Anni facili (1953) e L’arte di arrangiarsi (1955).

Le musiche del film Il medico della mutua hanno invece la firma del noto compositore e pianista Piero Piccioni vincitore del David di Donatello per la miglior musica in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, (1975), di Lina Wertmüller.

Alberto Sordi sostenuto da un grande cast

Il protagonista de Il medico della mutua, il dott. Guido Tersilli, è interpretato dall’indimenticabile attore, regista e comico romano Alberto Sordi, uno dei più grandi interpreti della commedia all’italiana con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi.

Nei panni della bella Anna Maria, l’attrice Ida Galli, che ha preso parte a numerosi film celebri come La dolce vita di Federico Fellini, Il Gattopardo di Luchino Visconti e Fantasmi a Roma di Antonio Pietrangeli.

La vedova Bui è invece interpretata dall’attrice e comica Bice Valori, ricordata per la sua performance in La bisbetica domata (1967) di Franco Zeffirelli.

Nei panni della fidanzata Teresa infine l’attrice Sara Franchetti, che nella sua carriera ha lavorato al fianco di grandi nomi del teatro come Giorgio Strehler ed Eduardo De Filippo.

La trama del film Il medico della mutua: impietoso ritratto dell’italiano medio mammone, arrivista e qualunquista

Il medico della mutua è ambientato a Roma negli anni Sessanta: è qui che il dottor Guido Tersilli, appena laureato, cerca una soluzione per riuscire ad aprire uno studio tutto suo e avviare il prima possibile la sua carriera.

Per raggiungere il suo obiettivo, il metodo più semplice sembra essere quello di prendere un numero quanto più grande di mutuati.

Il medico è privo di qualunque morale ed è disposto a tutto: grazie ad alcuni stratagemmi e al suo carattere ruffiano, il protagonista riesce ad entrare nelle grazie del primario dell’ospedale, il dottor Carlo Bui, un uomo ormai molto anziano e ricco di mutuati. É così che Guido pensa a un metodo molto veloce per ottenere i pazienti del primario: sedurre sua moglie, così che convinca il marito a cedergli tutti i suoi mutuati.

Il giovane dottore riuscirà finalmente ad ottenere ciò che voleva, ma la mole enorme di lavoro lo metterà ben presto di fronte a ritmi così estenuanti che avranno ben presto delle conseguenze…

