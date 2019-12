IL MIO NOME È THOMAS, RAI 1/ Streaming video del film con Terence Hill (29 dicembre)

Il mio nome è Thomas vede il ritorno di Terence Hill nel triplo ruolo di sceneggiatore, regista e attore. Il film del 2018 ha sicuramente un motivo in più per essere seguito perché è stato dedicato a Bud Spencer che è stato compagno di mille battaglie, cinematografiche, proprio davanti all’attore volto della nota serie tv Don Matteo. Tra le curiosità in merito al film troviamo il fatto che nelle sale, causa la scarsa distribuzione in Italia, è andata meglio in Germania che nel nostro paese. Addirittura proprio Terence Hill ha presenziato a diversi eventi in Germania con migliaia di persone ad acclamarlo. Sarà interessante vedere come commenterà il pubblico sui social network durante la messa in onda sulla prima rete di Stato. Il mio nome è Thomas, clicca qui per il trailer, va in onda su Rai 1 a partire dal 21.25, clicca qui per seguirlo in diretta streaming su RaiPlay. (agg. di Matteo Fantozzi)

Terence Hill protagonista

Il mio nome è Thomas andrà in onda su Rai 1 Domenica 29 Dicembre alle 21,25. É un film prodotto nel 2018 con sceneggiatore, regista e attore principale Terence Hill. Nella sceneggiatura l’attore ha collaborato con Luisa Tonon ed è stato prodotto da Jess Hill. Ci troviamo di fronte a un film molto interessante che ci fa riflettere e ci racconta le emozioni del pubblico.

Il mio nome è Thomas, la trama del film

Il mio nome è Thomas racconta la storia di Thomas, un motociclista che decide di raggiungere il deserto dell’Andalusia alla ricerca di se stesso. Lungo questo viaggio incontra una ragazza, Lucia, che gli chiede un passaggio. Il protagonista rifiuta ma subito dopo salva la giovane da due uomini che volevano picchiarla per un furto. Thomas accompagna la ragazza fino a quella che crede la sua destinazione e sale sul primo traghetto diretto in Spagna. Con suo stupore qui incontra nuovamente Lucia e durante la notte l’uomo scopre che la ragazza ha dei segni sui polsi dovuti a un tentativo di suicidio. Da quel momento i due iniziano a stringere una forte amicizia fino a quando, dopo una discussione Lucia si arrabbia con lui e gli intima di andare via dal bed and breakfast in cui alloggiavano. I due si separano e Thomas prosegue il suo viaggio raggiungendo finalmente il deserto scoprendo che Lucia lo aveva nuovamente seguito. Nonostante alcuni litigi e incomprensioni il rapporto tra i due cresce sempre di più. Una sera la ragazza ha però un malore, stringe la mano di Thomas e viene a mancare serenamente. Thomas sconvolto torna in Italia ma qualche giorno dopo, mentre sta facendo benzina, sente la presenza della ragazza in moto con lui e iniziano una nuova avventura.

