Il Mostro, Rai 1/ Roberto Benigni protagonista di un film fatto di equivoci

Il Mostro, film di Rai 1 diretto da Roberto Benigni

Il mostro è la perla che ci offre la programmazione oggi, giovedì 26 agosto 2021, film diretto e interpretato da Roberto Gengni Il film va in onda dalle 21.25. Il film del 1994 per la regia di Roberto Benigni. Come non ricordare quel lontano 1999 quando Sophia Loren al grido di “Robertoooooo!” ha consegnato all’attore e regista toscano il Premio Oscar per – La vita è bella -. La pellicola è distribuita da Filmauro – BMG Video – L’Unità Video e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Roberto Benigni. Roberto ha curato oltre che la regia anche la sceneggiatura e naturalmente ha interpretato la parte del protagonista Loris. Come accade spesso al suo fianco c’è la moglie Nicoletta Braschi che nella sua lunga carriera ha ottenuto 6 nomination e vinto 1 Premio David di Donatello come migliore attrice non protagnista per – Ovosodo -.

Il Mostro, la trama del film

Leggiamo la trama de Il Mostro. Loris è un quarantenne non molto amato dai coinquilini del palazzo dove abita e tanto meno dall’amministratore che non sa come farsi pagare gli affitti, tanto che pensa di sfrattarlo. Loris burlone, ogni tanto si diverte a fare dei dispetti ai suoi dirimpettai, per arrotondare ogni tanto trasporta dei manichini ribelli da un posto all’altro, creando degli equivoci che finiranno per metterlo nei casini. Difatti dal criminologo Paride Taccone viene identificato come il mostro del quartiere che ha seviziato brutalmente alcune donne.

La polizia decide di mettersi sulle sue tracce e per smascherarlo gli mette alle costole la poliziotta Jessica Rossetti, che finge di essere la sua sub-affittuaria illegale. Loris vive in modo un po’ eccentrico. Per non farsi vedere dall’amministratore del condominio cammina accovacciato, rincasa passando dalle scale di un’impalcatura posizionata all’esterno dell’immobile, ruba cibo al supermercato e poi fugge con la refurtiva mandando in tilt il sistema di sicurezza.

Nonostante Jessica cerchi in tutti i modi di scatenare il raptus violento e libidinoso di Loris, lui ha un unico pensiero in testa: il mercato finanziario. Allora il criminologo decide di agire direttamente e fingendosi sarto si reca nell’abitazione di Loris con la moglie Jolanda. Con la scusa di prendergli le misure per il vestito lo visita, per una serie di malintesi la moglie è spaventata. Il giorno dopo Loris va a lezioni di cinesi per affrontare al meglio l’esame, ma viene bocciato.

Nel frattempo un’altra donna viene uccisa. La poliziotta si precipita per arrestare Loris che deve fuggire perché inseguito da una folla inferocita. Riesce a trovare rifugio nella casa dell’insegnante cinese, che alla fine risulta essere il vero mostro. Jessica lo arresta e finalmente riesce a vivere il suo amore con Loris che ricambia.



