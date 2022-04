Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 1 aprile: passione tra Marco e Stefania

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 1 aprile

Le anticipazione della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, venerdì 1° aprile 2022, ci rivelano che Ferdinando decide di versare le quote delle Brancia per la holding fondata da Dante. Per Ludovica è un gesto gentile soprattutto in questo momento che il patrimonio della famiglia è in bancarotta. In questo modo nessuno sospetterà della crisi finanziaria di Flavia. Marcello sempre più geloso continua a litigare con Ludovica mentre il Torrebruna guadagna terreno sulla ragazza. Alla cena in casa Colombo, c’è molta tensione, Stefania è in imbarazzo e Marco capisce che il motivo per cui la ragazza ha lasciato la redazione è perché prova un sentimento per lui e non vuole ferire Gemma. Alla fine della serata, Marco raggiunge Stefania a casa di Irene dove alloggia e tra i due scoppia la passione. Il Romagnoli decide all’ultimo minuto di non boicottare Vittorio, difatti Beatrice gli comunica che il cognato ha avuto un imprevisto e non potrà presiedere la premiazione della vincitrice della lotteria. Dante sapendo che se qualcosa andrà male ricadrà tutto su Beatrice decide di correre ai ripari. Si sarà innamorato della contabile?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ tra Ezio e Veronica sembra tornata la pace, con il ritorno di Stefania e il racconto della verità di chi è sua madre, la famiglia Colombo si è tolta sulle spalle un fardello pesante. La coppia è all’oscuro di quanto sta succedendo tra le loro figlie che al contrario hanno un grande problema da risolvere e la causa è Marco. Le grane d’amore in questo momento al Paradiso coinvolgono molti personaggi, ma andiamo con ordine. Gemma non è per niente convinta che tra Stefania e Marco non ci sia un interesse reciproco, così per sfatare ogni dubbio decide di organizzare una cena e per convincere la sorella e il fidanzato a partecipare escogita un piano diabolico. Al Paradiso Gemma si avvicina a Stefania e con la scusa di aiutarla a sistemare alcuni vestiti le chiede come sta. La Colombo è felice del riavvicinamento della sorella che per rassicurarla di non nutrire nessun rancore nei suoi confronti la invita a cena a casa. Stefania all’inizio rifiuta perché non è ancora pronta per affrontare il padre e Veronica, ma Gemma per convincerla gioca sulla debolezza che la Colomba ha nei confronti del padre, facendole credere che la mattina lo ha visto molto affranto e addolorato, Stefania conferma la sua presenza. A questo punto Gemma le rivela che alla cena parteciperà anche Marco, Stefania fa presente che per lei non sarà un problema. Irene che a distanza ha assistito alla conversazione rimprovera Stefania e le suggerisce di non lasciarsi troppo condizionare da Gemma. Il fatto che abbia invitato lei e Marco è solo un espediente per vedere se davvero alla sorella non interessa il suo capo redattore. Umberto viene invitato a partecipare all’anteprima del Gattopardo dove partecipa tutta l’alta società, Adelaide chiede a Flora se può personalizzare un abito di alta moda che ha acquistato per l’occasione. Rimasta sola con Umberto, la stilista chiede al Guarnieri di evitare di fare lo sdolcinato con la contessa in sua presenza, il Commendatore non può assecondare la sua richiesta, ma gli spiace di farla soffrire. Quando Adelaide si presenta a sorpresa al Paradiso delle Signore, Gemma le va incontro per ringraziarla del regalo che le ha portato da Parigi, approfitta della situazione per farsi promettere dal nobil donna di convincere suo nipote Marco a partecipare alla cena organizzata da sua madre.

Marcello si presenta al Circolo per consegnare la lista dei vini e vede Ludovica seduta accanto a Ferdinando in atteggiamento molto confidenziale, quando la Brancia si accorge della presenza del barista, si allontana dal suo ospite per andare incontro al suo fidanzato. Marcello è molto furioso, la gelosia lo corrode e rimprovera la ragazza di non avere mai tempo per lui ma di trovarlo sempre per Torrebruna. Marcello si confida con Armando e Salvatore che lo rassicurano dicendogli che Ludovica è innamorata di lui e non deve mettere in discussione il loro amore. Dante non vede l’ora che arrivi venerdì per far passare Vittorio per un truffatore, difatti il Romagnoli è riuscito a sottrarre il pesciolino vincente e mentre le clienti del Paradiso fremono per conoscere il nome della vincitrice, che non ci sarà, lui immagina la scena imbarazzante del Conti davanti alla stampa. Ludovica vuole chiarire il malinteso con Marcello e lo raggiunge al bar. Gli riferisce che la madre è stata lasciata dal marito per una donna più giovane, Ferdinando già era a conoscenza di quanto accaduto e le ha promesso che non dirà niente fino a quando non sarà sua madre a renderlo pubblico. Ora a rischio è il suo rapporto con Marcello, perché Flavia non sa dove andare e la figlia vuole starle vicino aiutandola a superare questo momento difficile. Marcello non è d’accordo perché questo significherebbe continuare a vivere separati. Adelaide convince il nipote a partecipare alla cena della famiglia Colombo, Gemma è contenta perché è riuscita nel suo intento. Stefania vorrebbe disdire l’invito ma Irene le dice di andare perché se si tirasse indietro darebbe la conferma alla sorella che prova dei sentimenti per Marco.

