Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 10 gennaio: Vittorio preoccupato per Flora

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 10 gennaio

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda su Rai 1 oggi, lunedì 10 gennaio, Vittorio è preoccupato per la mancanza di notizie da parte di Flora. Il Conti chiede a Umberto e Adelaide se hanno avuto modo di sentire la stilista, dopo la sua partenza per l’America è scomparsa e ancora non è rientrata in Italia. Un’azienda americana ha chiesto di aumentare la produzione di vestiti, Vittorio è in difficoltà perché la ditta tessile non riesce a fornire il Paradiso delle stoffe necessarie rischiando di mandare in fumo il redditizio contratto, inoltre l’assenza di Flora in questo momento è un danno per il magazzino che non ha nuovi modelli a disposizione da presentare. Marcello è affranto perché Flavia ha deciso di fermarsi a Milano ancora per qualche giorno ed è costretto a prolungare il suo soggiorno in casa di Armando lontano da Ludovica.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” zia Ernesta è arrivata a Milano per testimoniare davanti al giudice della morte di Gloria, ma avendo rivisto la Moreau non è più sicura di dichiarare il falso. Ne parla con Ezio che teme in un ripensamento dell’anziana. Ernesta vorrebbe convincere il Colombo a ritornare con Gloria e ricomporre la sua famiglia con la figlia Stefania: non sarà la parola di un giudice a cancellare la presenza della donna. Ernesta alla fine firma il documento che attesta il decesso di Gloria e il Colombo festeggia con Veronica perché finalmente potrà sposarla. La paura di Ernesta è che prima o poi il castello di menzogne che suo nipote ha costruito attorno a questa storia gli crollerà addosso con conseguenze catastrofiche e a soffrirne di più sarà Stefania, per questo cerca di convincere l’uomo a raccontare la verità, ma lui non ne vuole sapere. Mentre stanno parlando vengono disturbati da un rumore che proviene nell’ingresso, qualcuno probabilmente in casa ha ascoltato la loro conversazione di chi si tratta? Nel frattempo Marco invita Gemma a trascorrere una giornata nel maneggio di un suo amico, per l’occasione le ha comprato tutto l’occorrente per andare a cavallo e aiutarla a superare i fantasmi del suo passato. Il Di Sant’Erasmo discute con Stefania perché ha consegnato la bozza dell’intervista a Conti senza fargliela visionare. L’articolo è pessimo e il giornalista si prende tutte le responsabilità. Zia Ernesta fa notare a Stefania che probabilmente il ragazzo è interessata a lei, non si è mai sentito di un mentore che faccia un regalo alla sua allieva. Anna va a cena dagli Amato e Agnese l’accoglie come un terzo figlio, per non metterla a disagio le chiede di telefonare alla figlia Irene perché le farebbe piacere conoscerla.

Ludovica si comporta come una donna di casa e questo infastidisce la madre perché ritiene che le faccende domestiche come cucinare siano mansioni da affidare alla servitù mentre lei deve comportarsi da signora. Flavia suggerisce alla figlia di fare come lei, trovare un uomo ricco e assicurarsi un tenore di vita alto, oltretutto per lei non è stato facile conquistare il marito visto che era un uomo ambito da molte donne, ma come accade nel domare un purosangue, c’è riuscita grazie alle sue qualità. Ludovica non ha nessuna intenzione di litigare con la madre, ma si sente in colpa nei confronti di Marcello, difatti la Brancia lo ha umiliato al Circolo senza che la ragazza lo difendesse, poi in privato ha dato della sindacalista alla madre, ma il Barbieri c’è rimasto male, dalla sua fidanzata si aspettava una presa di posizione. Chi invece da questa storia ha trovato il materiale per mettere in pratica la sua vendetta è Fiorenza. L’aristocratica rivolgendosi alla rivale le dice di comprendere che voglia mantenere un certo riservo riguardo il battibecco che ha avuto al Circolo con il genero però il suo comportamento è stato eccessivo. Flavia non sa di cosa i parlando e quando chiede maggiori chiarimenti, la donna le risponde di rivolgere certe domande a sua figlia. La Brancia preoccupata del futuro di Ludovica decide di fermarsi ancora un po’ a Milano per sistemare la faccenda. Flavia affronta la figlia e le chiede come mai tra tanti candidati abbia scelto proprio Marcello Barbieri come direttore del Circolo. Ludovica risponde che non tutti sono disposti a lavorare mezza giornata. La Brancia ricorda alla ragazza che non vivono più nella disgrazia, deve mantenere le distanze, non deve mettersi sullo stesso piano della servitù. Negli ultimi mesi le donne si sono troppo allontanate, Flavia è intenzionata a togliere dalla testa della figlia il cameriere, perché quando in una famiglia non si rispettano più gli stessi valori è ora di ritrovarsi e vedere quello che conta veramente.

