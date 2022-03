Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 17 marzo: Stefania lascia Villa Guarnieri

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 17 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, giovedì 17 marzo 2022, ci rivelano che Umberto rimprovera Marco perché ha assecondato le richieste di una ragazzina senza rendersi conto di quanto fosse preoccupata la famiglia per la sua assenza. Gemma stanca del comportamento evasivo di Marco si presenta a Villa Guarnieri senza preavviso e trova Adelaide che la invita a restare per approfondire ulteriormente la conoscenza. Gemma e Marco si salutano con un bacio, Stefania li vede da lontano e decide che per lei è arrivato il momento di lasciare la foresteria e tornare a casa. La signora Imbriani va a fare visita ad Anna per rimetterla sulla retta via. La sua presenza crea tensione tra la figlia e Salvatore. Dante e Fiorenza non vogliono solo impossessarsi del Paradiso ma rovinare la carriera e la reputazione di Vittorio, così decidono di boicottare la sfilata al Circolo.

Una vita/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Anabel sorprende il padre con Soledad

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Dante è entusiasta: la sfilata al Circolo è alle porte e ancora bisogna allestire la location, le idee sono molte occorre solo metterle in pratica. Vittorio al contrario non approva l’evento ma deve accettare il progetto del suo socio. Flora deve scegliere le modelle tra quelle messe a disposizione dall’agenzia, ma Conti le chiede di prenderne solo un paio ha in mente qualcosa che per ora non vuole rivelare a nessuno nemmeno a Beatrice. Guarnieri intuisce che c’è qualcosa che non va nella vita di Colombo, difatti dopo qualche tentennamento Ezio confida al Commendatore che ha avuto una lite con sua figlia e lei è andata via di casa, ha ricevuto un suo telegramma dove comunica di stare bene ma ancora non sa dove di nasconda. Stefania dalla finestra della foresteria riconosce l’automobile del padre e comincia ad agitarsi, Marco la tranquillizza dicendole che Ezio è venuto in Villa per motivi di lavoro ma invita la ragazza a fare chiarezza con la sua famiglia. Ludovica trascorre molto tempo in compagnia di Ferdinando e Marcello comincia a essere geloso. La ragazza avvisa il fidanzato che sarà lontana da Milano tutto il pomeriggio per andare con Ferdinando a recuperare da un suo amico gli accessori per la sfilata di venerdì, ma quando tornerà potranno vedersi a casa sua e trascorrere la serata insieme visto che la madre esce con una sua amica. Dopo il lavoro Marcello si presenta da Ludovica con un bel mazzo di fiori, ma ad aprirgli la porta è Flavia che all’ultimo momento decide di disdire il suo appuntamento e trascorrere la serata con il suo futuro genero.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 marzo: Finn vuole fidarsi di Steffy, Hope...

Fiorenza intanto al Circolo vorrebbe allestire la “Sala degli aperitivi” per la sfilata, ma Adelaide non è d’accordo, per un evento così importante lo spazio è troppo ridotto, dopo qualche scambio di opinioni, scelgono di preparare la location nel Salone Centrale. Intanto al Paradiso qualcuno comincia a chiedersi che fine abbia fatto Stefania, e il primo a reclamare la sua assenza è Roberto che attende dalla Venere l’articolo che avrebbe dovuto scrivere sul divorzio per la prossima uscita del magazine. Ezio e Gloria mentono dicendogli che la ragazza è partita per Lecco per accudire la zia Ernesta che non sta bene di salute. Intanto Beatrice apprende da Vittorio che farà indossare i vestiti della nuova collezione a Dora, Irene e Gemma che dovranno sfilare insieme ad alcune vere modelle. La contabile crede che il cognato stia facendo un dispetto a Dante, il quale pur ritenendo che sia un’iniziativa spericolata lascia campo libero a Conti, ma intanto sta escogitando un piano per mettere il suo rivale in una situazione spiacevole e Fiorenza pare avere l’asso nella manica. Umberto si accorge che Marco non si comporta come il suo solito, controllando gli spostamenti del ragazzo, scopre Stefania nella foresteria. Il Guarnieri invita la ragazza a tornare a casa, non è stando nascosta che risolverà i problemi con la sua famiglia e comunque non è intenzionato a far finta di niente visto che ha trovato il Colombo molto affranto e provato da questa spiacevole situazione.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 16 marzo: Umberto trova Stefania!

© RIPRODUZIONE RISERVATA