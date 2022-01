Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 19 gennaio: il sospetto di Veronica

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 gennaio

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, ci raccontano che Veronica sospetta che tra Ezio e Gloria possa esserci qualcosa che vada oltre l’amicizia, così la donna comincia a rovistare tra le cose personali del marito alla ricerca di qualche prova che confermi i suoi sospetti, ma viene scoperta dal Colombo, così per arrivare alla verità preleva dal cassetto di Armando le chiavi dell’appartamento della Moreau, una volta dentro scopre qualcosa che conferma i suoi dubbi: una fotografia che ritrae Ezio insieme a Gloria. Dante è tornato a Milano in un momento delicato per il Paradiso. Umberto pur di salvare la commessa americana si è offerto di fare da mediatore tra il Romagnoli e il Conti, che alla fine sarà costretto ad accettare la collaborazione del suo acerrimo rivale in amore. Il ritorno di Dante non porterà nulla di buono e Vittorio lo sa per certo. Il Romagnoli attratto dall’eleganza di Flora cercherà di portarla dalla sua parte, oltre ad essere una bella donna è anche una valida stilista e l’intento del Romagnoli è di allontanarla da Vittorio. Dopo l’avvertimento di Agnese sul conto di Dante, Flora sarà disposta a voltare le spalle al suo capo?

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: il bacio tra Melek e Burak

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Leggiamo dove eravamo rimasti ne Il Paradiso delle Signore. Gemma è preoccupata perché Marco l’ha invitata al Circolo, ma la ragazza teme di affrontare di nuovo la contessa Di Sant’Erasmo, la donna prima di affidare alla Zanatta il titolo di cavallerizza del Circolo vuole metterla alla prova e vedere quanto sia capace di vivere in un ambiente aristocratico fatto di regole e buoni comportamenti, Gemma non è a suo agio, proviene dalla provincia e certe etichette non le appartengono. Stefania non è d’accordo con la contessa, quello che conta è saper andare a cavallo e la scelta non deve essere preclusa da una regola di bon-ton trasgredita. Vittorio è in difficoltà, la signorina Moreau è partita per Firenze in compagnia di Maria, ora si presenta il problema di trovare chi è in grado di sostituirla nei giorni della sua assenza. Tina che è appena tornata dalla Svizzera dopo aver subito l’intervento alle corde vocali, si propone di dare un aiuto al Conti per ringraziarlo della sua gentilezza e disponibilità nei suoi confronti. Il giovane accetta di buon grado la proposta della ragazza che manda in subbuglio la galleria del Paradiso. Le clienti trovandosi di fronte la Amato, non rinunciano a chiederle un autografo. Agnese è preoccupata per la figlia perché non mostra nessun interesse di tornare a cantare, la sarta teme che possa riprendere a lavorare al Paradiso rinunciando alla sua grande passione.

Una Vita/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Josè fa piangere Alodia e...

Ne Il Paradiso delle Signore a villa Gualtieri Flora conosce Dante, l’uomo rimane subito folgorato dalla bellezza della stilista, la quale si confida con Agnese che, senza voler fare pettegolezzo mette in guardia la Ravasi dicendole che il Romagnoli è stato responsabile del fallimento del matrimonio di Vittorio. Stefania e le altre Veneri decidono di fare una sorpresa alla Moreau per il giorno del suo compleanno. Una delle ragazze ha visto quando la Moreau ha lasciato le chiavi del suo appartamento ad Armando per prendersi cura del suo gatto, così Stefania decide di prelevare dal cassetto del magazziniere le chiavi per sistemare nell’appartamento di Gloria un bel mazzo di fiori, ma scoperta da Armando deve restituire le chiavi e il magazziniere per non deludere le Veneri si offre di recapitare lui stesso l’omaggio floreale alla Moreau. Stefania racconta la vicenda a casa ed Ezio reagisce male rimproverando la figlia. Veronica prende le difese di Stefania dicendo che si è trattato solo di una ragazzata, ma il Colombo si fa promettere dalla figlia di non violare più la privacy della Moreau e di tenersi lontano dal suo appartamento.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 gennaio: Liam è confuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA