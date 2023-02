Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 23 febbraio: Marcello nei guai, colpa di…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 23 febbraio, ci svelano che Elvira non vede l’ora di andare a lezione di ballo con Salvo; la venere è su di giri, ma riceverà un’amara delusione. Il barista è infatti costretto a rifiutare, non perché non voglia, ma perché è evidente che non si sente pronto a lasciarsi andare. E non vuole illudere Elvira, che ha solo buone intenzioni. Quando poi capisce che la ragazza c’è rimasta male, lui cerca di rimediare a ogni costo. Al Circolo le cose si mettono male. Il piano di Umberto per liberarsi di Marcello è stato messo in atto, e ora Mattia Costa è stato accusato di furto. Adelaide è abbastanza delusa, perché si era fidata dell’opinione del ragazzo, ma Marcello capisce che dietro a tutto questo c’è Umberto Guarnieri, il quale sta facendo di tutto per ostacolare la sua ammissione al Circolo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 23 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Diletta è la giornalista che vuole intervistare Vittorio perché incuriosita dal suo lavoro al Paradiso Market. L’avvenente donna è riuscita a entrare nel suo ufficio con una scusa e ora Vittorio sa di non potersi sottrarre. E quando i due si ritrovano a parlare tra loro, il pubblicitario scopre, con sorpresa, di conoscerla già: è proprio la stessa Diletta a ricordargli di aver lavorato insieme tanti anni fa per un’altra agenzia pubblicitaria. Per Vittorio è ovviamente una felicità ritrovare una sua ex collega, e ciò rende la loro complicità ancora più evidente. Chi invece sarà poco incline a vederli così vicino è Matilde, la quale comincerà ad essere piuttosto gelosa della loro alchimia…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria vorrebbe delle certezze da Ezio, che lui al momento non riesce a darle. Confidandosi con Vittorio, Colombo ammette di essere innamorato sia della sua ex moglie che della sua attuale compagna Veronica. Quando Gloria sembra decisa a rivelare tutto a quest’ultima, alla fine ci ripensa per non mettere Ezio nei guai. Gemma comincia a pensare bene alle cose che Roberto le ha rivelato su Carlos. Marcello è fiducioso della sua buona uscita al Circolo e ne parla con Adelaide, mentre Umberto continua a tramare alle sue spalle. Alfredo chiede a Clara di aiutarlo a conquistare Irene, ma l’amica ciclista gli ricorda che lei non è interessata, mentre Gemma la spinge a confessare la sua cotta al giovane magazziniere.

