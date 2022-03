Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 23 marzo: Flora innamorata di Umberto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 23 marzo

Le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 23 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ ci rivelano che Flora prende le distanze da Umberto e di fronte alla richiesta dell’uomo di dirgli cosa le sta accadendo, la stilista gli rivela di essersi innamorata di lui e di non tollerare di vederlo accanto ad Adelaide. Il Commendatore non reagisce bene, deve fare di tutto per tenere nascosto alla cognata di avere avuto una notte d’amore con la Ravasi durante la sua assenza. Salvo vuole convolare a nozze con Anna, ma la piccola Irene sta mettendo a dura prova il loro rapporto, per risolvere il problema gli viene in mente una geniale idea che non vede l’ora di mettere in pratica. Gemma sceglie di schierarsi dalla parte di Gloria e spera molto che la sorellastra possa concedere alla madre una nuova possibilità. Anche Veronica cerca di riavvicinare Stefania al padre, non sopporta più di vedere Ezio triste e affranto. Ludovica trascorre sempre più tempo con Ferdinando, accompagnandolo in un pranzo viene vista da un amico dell’imprenditore che pensa che i due stiano insieme. Quando Marcello lo viene a sapere scatena la sua gelosia, per la prima volta teme che qualcuno possa allontanarlo da Ludovica e minare il loro rapporto.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Gemma cerca di convincere Stefania a dare un po’ di confidenza a Gloria, almeno durante le ore di lavoro per non destare nessun sospetto tra i dipendenti del Paradiso. La Colombo chiede alla sorellastra perché stia difendendo la Moreau, la Zanatta le fa notare che la capo commessa pur di starle vicino si è fatta assumere al Paradiso e se non le ha raccontato la verità sulla sua scomparsa è perché temeva da parte della figlia un suo rifiuto. La Festa del papà è già passata ma al Paradiso Roberto e Vittorio decidono di organizzare un evento per celebrare questo giorno. L’intenzione è di mettere una lavagna all’entrata del negozio dove i figli del clienti possono appendere i disegni da dedicare ai loro papà, alla fine della giornata una giuria presieduta da Flora sceglierà il disegno migliore e al bambino vincitore verranno regalati due biglietti per il cinema mentre alla mamma uno sconto per acquisti al Magazzino. Per organizzare questa iniziativa, Armando non può partecipare alla festa di laurea organizzata a Bologna da sua nipote Rosa, Vittorio non gli ha concesso un giorno di permesso e Agnese fa notare a Conti che gli affetti alcune volte dovrebbero esseri messi davanti al denaro. A Villa Guarnieri il clima è abbastanza teso, Flora si sente a disagio, Adelaide crede che la stilista si sia rattristita perché con Umberto è stato affrontato l’argomento Festa del papà, in realtà non è questo che disturba la Ravasi. Ezio chiede a Gloria se ha avuto modo di parlare con Stefania, la Moreau supplica il marito di fare di tutto per recuperare il rapporto con la figlia anche rinunciando a prendere le sue difese, il Colombo promette alla moglie di perorare la sua causa ma non può parlare male di lei, di fronte alla figlia difenderà sempre la sua scelta di averla abbandonata.

Fiorenza sta portando avanti il suo piano di impossessarsi completamente de “Il Paradiso delle Signore” con l’aiuto del cugino Dante. Ludovica è da portare dalla loro parte e per farlo deve assolutamente guadagnarsi la fiducia di Flavia. La donna fa notare alla Brancia che la figlia trascorre molto tempo in compagnia di Ferdinando, l’uomo ha perso completamente la testa per la ragazza, basterebbe un piccolo spiraglio da parte della rampolla per farlo abdicare. Flavia nutre poche speranze nella nascita di questo rapporto, la figlia ha occhi solo per Marcello, Fiorenza è disposta a dare una mano all’imprenditore e chiede il consenso alla sua rivale di poter intervenire, perché è convinta che una relazione sentimentale all’interno della loro società porterebbe solo benefici. Tra una chiacchiera e l’altra, Fiorenza ricorda a Flavia che il marito non ha ancora versato la quota societaria. La donna rimane basita, chiama il consorte per invitarlo ad acquistare le quote, ma la risposta dell’uomo è molto evasiva. La Brancia vuole vederci chiaro e comunica alla figlia che partirà per Napoli per fare una sorpresa al marito, sente la sua mancanza. Ludovica rimane sbalordita, sua madre non è per niente romantica, ma evita di porle altre domande, il suo desiderio è di avvisare Marcello e approfittare della sua assenza per invitarlo in Villa e trascorrere qualche giorno in sua compagnia. Adelaide e Umberto sono in partenza per Parigi, la contessa invita Flora ad unirsi al loro, ma la stilista non accetta. Il Guarnieri chiede alla Ravasi le motivazioni che la spingono a rifiutare l’ospitata, la stilista con tono perentorio mette a tacere il Commendatore dicendogli che non può sempre confidarsi con lui.

