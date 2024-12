Un posto al sole con le sue intriganti vicende cattura sempre di più l’attenzione di moltissimi telespettatori, in termini di ascolti infatti ottiene sempre ottimi risultati. L’amatissima soap opera partenopea va in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Uno e tiene incollati al televisore moltissimi fan. Questi non si annoiano mai grazie alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini e sono curiosi di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Le anticipazioni trapelate sul web in merito alla puntata di domani, giovedì 12 dicembre 2024, annunciano interessanti novità e colpi di scena.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Alice dopo aver trascorso la serata con Vinicio ha vissuto momenti drammatici a causa di alcuni ragazzi che li avevano presi di mira e hanno aggredito Gagliotti. A casa la Pergolesi ha dovuto fare i conti con il disappunto di Marina e Roberto, entrambi infatti non si sono detti felici del suo comportamento, sembra però che la ragazza voglia seguire i consigli della nonna. Le anticipazioni rivelano che nella puntata di giovedì 12 dicembre 2024 riprenderà lo stage in radio, però riceverà una dura lezione da Micaela.

Anticipazioni Un posto al sole 12 dicembre 2024: Ferri affronta Michele, Guido e Sasà si riavvicinano

Roberto Ferri aveva chiesto a Michele di non portare avanti la sua indagine giornalista sul caporalato. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nell’episodio che andrà in onda domani, giovedì 12 dicembre 2024, l’imprenditore scoprirà che Saviani non ha seguito le sue direttive e deciderà di affrontarlo.

Nel frattempo Nunzio e Rossella si godono finalmente la loro storia d’amore e sono più innamorati e felici che mai. Durante la loro improvvisata vacanza a Madrid inizieranno a fare progetti sul loro futuro insieme. Cos’altro succederà a Un posto al sole? Le anticipazioni rivelano che grazie alla mediazione di Mariella ci sarà un riavvicinamento tra Sasà e Guido, i due infatti torneranno ad essere amici come prima. Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, per saperne di più non ci resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate.

