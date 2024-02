Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Marta decide di rompere con Tom

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 febbraio 2024 su Rai 1

Oggi, lunedì 26 febbraio, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Marta rompe definitivamente con Tom, e lo rivela a Vittorio e Matilde. La Guarnieri rimarrà a Milano ad occuparsi del centro per le ragazze madri. Nel frattempo, Conti si rivela molto deluso da Matilda che continua a provare gelosia nei confronti della figlia di Umberto. Irene avrà una proposta di lavoro molto promettente, mentre Alfredo collaborerà insieme a Marcello alle sue ambizioni imprenditoriali. Delia è molto triste perchè festeggerà il suo compleanno senza la figlia, ma ad accorgersi del suo umore ci sarà Rosa. Ciro, invece, scoprirà che Maria e Vito hanno rotto il proprio fidanzamento e non la prenderà bene.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 26 febbraio 2024

Nella puntata di oggi, Marta prende l’importante decisione di rompere con Tom. Nonostante l’amore, la Guarnieri non ha intenzione di aprire un’agenzia a Los Angeles, preferisce rimanere a Milano e prendersi cura del centro di accoglienza per le ragazze madri.

La rivelazione sconvolge Vittorio, molto preoccupato per la sua ex moglie e desideroso di vederla felice. Conti, però, è molto infastidito della evidente gelosia che Matilde prova nei suoi confronti. La Frigerio, infatti, nota molta complicità tra Marta e Vittorio e teme che i due possano tornare insieme. Irene riceverà un proposta di lavoro da Leonardo, mentre Alfredo è sempre più convinto che Marcello sia la persona giusta per collaborare al suo progetto aziendale. Rosa troverà un modo per sollevare il morale di Delia, triste di passare il suo primo compleanno senza la figlia. Nel frattempo, Ciro scopre che Maria e Vito si sono lasciati rompendo il fidanzamento. Questo lo manda in bestia, tanto da chiedere spiegazioni a sua figlia. Infine, Vito cercherà conforto in Alfredo.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle signore, Maria ha perso la fiducia di Vito a causa delle sue confessioni riguardo il rapporto con Marcello. La giovane è stata sincera, ma le conseguenze hanno portato a un inevitabile allontanamento dal suo amato. I due, però, si ritroveranno di nuovo molto vicini per questioni di lavoro e avranno modo di chiarire e confrontarsi, lasciandosi forse tutto alle spalle.

Nel frattempo, Matilde si dimostrerà molto gelosa del rapporto tra Marta e Vittorio. La Frigerio ha notato la loro complicità e ha deciso di tenere d’occhio la ex cercando di capire se si nascondano ancora dei sentimenti per il Conti. La talentuosa fotografa, in ogni caso, deciderà di rivoluzionare il suo lavoro. Armando, invece, accetterà mal volentieri di incontrare Alba per un secondo appuntamento, ma prima di presentarsi all’incontro farà un’incredibile scoperta su di lei.

