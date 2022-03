Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 29 marzo: Marco tra Stefania e Gemma

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 29 marzo

Le anticipazioni della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, martedì 29 marzo, ci rivelano che Stefania per dimostrare a Gemma che non ha nessun interesse nei confronti di Marco, lascia la redazione giornalistica. Questo gesto scatena una reazione inaspettata al Di Sant’Erasmo che confida a Flora di provare un sentimento nei confronti di Stefania. Marcello casualmente viene a conoscenza del progetto di Salvatore di lasciare Milano e trasferirsi altrove. Il barista è talmente deluso che decide di non presentarsi al posto di lavoro. Riuscirà Salvatore a farsi perdonare? Dante è sempre intenzionato a mettere in cattiva luce Vittorio, questa volta decide di boicottare la pesca del 1 aprile, ma un avvenimento inaspettato gli farà cambiare i piani. Beatrice ha un problema con la figlia Serena, il Romagnoli decide di aiutarla, tra i due sta nascendo un amore?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” dopo la cena a Villa Guarnieri Gemma non è più la stessa. Marco telefona a casa Colombo perché vuole parlare con la ragazza. Veronica chiede alla figlia cos’è successo e la Zanatta le risponde che ha avuto un litigio di poco conto con il Di Sant’Erasmo e ora vuole lasciarlo un po’ sulle spine. Ezio si sente meno sotto pressione, Stefania ha mostrato di non poter stare lontano da lui e ci sono buone possibilità che possa riappacificarsi con il padre. La ragazza cerca in tutti i modi di spiegare alla sorellastra che non è interessata a Marco e che il ragazzo l’ha voluta solo aiutare in un momento di difficoltà, ma Gemma si sente tradita e non vuole avere niente a che fare con lei. Al loro litigio assiste anche Gloria, non è la prima volta che le commesse hanno un diverbio davanti a una cliente. La Moreau riferisce a Ezio quanto è accaduto, il Colombo non sa spiegarsi come mai Stefania sia adirata con Gemma, ma Gloria lo rettifica dicendogli che questa volta è la Zanatta ad avere un comportamento avverso nei confronti della sorella. Marco raggiunge la Venere al Paradiso ma non vuole vederlo e si allontana da lui con una scusa. Stefania gli riferisce che la sorellastra conosce tutta la verità, Marco cerca di spiegare a Gemma che ha voluto solo aiutare Stefania in un momento di difficoltà, ma la Zanatta non vuole sentire ragioni, doveva dirgli la verità. Marcello è molto nervoso, Ludovica le ha raccontato che sua madre è tornata a casa ed è passata all’attacco, non condivide la loro relazione e sta facendo di tutto per ostacolare il loro amore. Il barista non sa più come comportarsi, da quando la suocera è a Milano il rapporto con Ludovica è fuggevole, trascorrono sempre meno tempo insieme e poi teme la presenza di Ferdinando che non nasconde il suo interesse nei confronti della Brancia.

Salvatore ha deciso di lasciare Milano e trasferirsi vicino la casa dei nonni della piccola Irene, in questo modo la bambina non sarà costretta a lasciare i suoi amici e lui ed Anna saranno più vicini per andarla a trovare tutti i giorni. L’Amato informa l’Imbriani del suo ambizioso progetto, difatti sta in trattativa per acquistare un bar e Anna potrebbe aiutarlo nella gestione. La donna è molto contenta, ma ha paura che Salvatore stia facendo un qualcosa che poi potrebbe pentirsene, ma il giovane desidera soltanto formare una famiglia con la contabile e la sua bambina. Adesso però c’è da mettere al corrente Marcello e chissà come la prenderà. Al Paradiso c’è aria di divertimento, tra pochi giorni è il 1 aprile e Vittorio ha pensato di organizzare una lotteria. Le clienti che spenderanno cinque mila lire potranno pescare un pesciolino di cioccolato dentro una cesta, chi troverà il regalo, vincerà un abito dell’ultima collezione. Anche Dante ha mostrato molto interesse e si è offerto di chiedere a una sua amica di pubblicare un articolo sul suo giornale per pubblicizzare l’iniziativa. Irene chiede a Stefania cosa è successo con Gemma, le ha viste litigare al Paradiso, la ragazza gli racconta che durante la sua assenza non stava dalla zia Ernesta ma a Villa Guarnieri ospitata da Marco. Irene la rimprovera e nonostante la Colombo la rassicura dicendole che non c’è nulla tra lei e Marco, la Cipriani le fa notare che con il suo comportamento ha mancato di rispetto alla sorella, è normale che adesso è furiosa con lei.

