Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 30 marzo: Stefania innamorata di Marco?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 30 marzo

Le anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, ci rivelano che Irene sospetta che dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione ci sia ben altro e chiede all’amica se prova dei sentimenti nei riguardi di Marco. Lo stesso Di Sant’Erasmo comincia a farsi qualche domanda, la sua decisione non può dipendere solo da Gemma e spinge la ragazza a confessargli la verità, ma la Venere nega di essersi invaghita di lui. Marcello dopo che ha scoperto del progetto di Salvatore di cambiare città e aprire il bar a Fabbrico non si presenta al lavoro. L’Amato lo va a trovare per dargli delle spiegazioni, alla fine fanno pace. Anche Umberto vorrebbe riappacificarsi con Flora e per farle tornare il buon umore le regala un prezioso paio di orecchini, ma la ragazza fraintende il gesto e il Guarnieri peggiora la situazione. Dante non ha nessuna intenzione di rinunciare al desiderio di vendicarsi di Vittorio e passa all’attacco prelevando il pesciolino vincente della lotteria, contenente il biglietto con su scritto: “Hai vinto“. Questa volta può contare anche sull’aiuto della cugina Fiorenza. Flavia non è più la stessa, è molto turbata. La donna confida alla figlia che il marito ha deciso di lasciarla e loro sono in bancarotta. Per poter mantenere la loro situazione finanziaria, Ludovica deve accantonare la sua relazione con Marcello. Cosa ha in mente la Branca? Davvero è intenzionata a chiedere alla figlia di sacrificare la sua felicità con Marcello per risollevare le loro finanze con un matrimonio d’interesse?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Ezio chiede a Gemma come prosegue il suo rapporto con Stefania, dopo che Gloria gli ha raccontato che le due sorelle hanno avuto un’accesa lite il Colombo vuole indagare. La Zanatta lo tranquillizza replicando che si sono chiarite. Ezio manifesta la sua gioia sapendo che la figlia possa contare sul sostegno di Gemma. Mentre stanno parlando sopraggiunge Stefania, Ezio propone alle ragazze di andare a pranzo insieme, la Zanatta per non dare altre preoccupazioni al Colombo gli dice che Stefania andrà a pranzo con lei. Appena l’uomo si allontana, Gemma rivela alla sorellastra di averlo fatto solo perché Ezio non ha bisogno di altre preoccupazioni. Stefania confida alla Venere di voler lasciare la redazione giornalistica così non avrà modo di frequentare Marco. La sorella apprezza il gesto, sapere che il suo fidanzato non lavorerà con la commessa la farà stare più tranquilla. Dante incontra Beatrice al bar di Salvatore ma non riescono a fare colazione insieme perché la Conti riceve una telefonata dalla madre superiora del collegio di Serena, che la informa che la figlia ha la febbre. La donna allarmata si prende un giorno di permesso per assistere la ragazza e Dante si offre di accompagnarla.

A “Il Paradiso delle Signore” Stefania comunica a Vittorio di voler essere esonerata dalla redazione, dicendogli che a volte bisogna prendere delle decisioni anche se sono dolorose, purtroppo per lei in questo momento è difficile gestire due lavori e preferisce concentrarsi su quello da commessa. Il Conti cerca di farle capire che con la sua scelta sta mettendo in gioco il suo futuro da giornalista, Gloria che è presente alla conversazione asseconda la richiesta della figlia dicendo che con l’arrivo della nuova collezione il lavoro è aumentato e ha notato la Colombo un po’ in affanno. Marco confida le sue pene d’amore a Flora, in questo momento a qualche problema con la fidanzata, a volte le cose cambiano senza accorgersene e ci si ritrova in una posizione scomoda. Anna spiega ad Armando che non può accettare la proposta di Salvatore di trasferirsi a Fabbrico, a Milano il barista ha il lavoro, gli amici, la famiglia, non è d’accordo che sacrifichi tutto per lei. Il magazziniere le fa notare che da parte di Salvatore non c’è nessun sacrificio, ma solo amore nei suoi confronti. Se lei pensa di essere davvero innamorata dell’Amato e di trascorrere la sua vita con lui, deve accettare la proposta. Dopo qualche ripensamento l’Imbriani accetta di lasciare Milano e iniziare una nuova vita con Salvatore e la piccola Irene in una nuova città. Marcello ancora è all’oscuro di tutto, ma viene a conoscenza del progetto di Salvatore rispondendo a una telefonata: è il proprietario del bar di Fabbrico, vuole sapere da Salvatore se è disposto a rilevare il locale. Marco domanda a Stefania perché ha lasciato la redazione e se a volerlo sia stata Gemma. Stefania si prende tutta la responsabilità della sua scelta, ma è l’unico modo per dimostrare alla sorella che non vuole mettersi in mezzo tra lei e il suo fidanzato. Marco le ricorda che tra loro non è successo nulla e non può buttare al vento il suo futuro per qualcosa che non c’è mai stato. Stefania è convinta che vedendosi tutti i giorni andrebbero a peggiorare la situazione. Dante è tornato all’attacco facendo scomparire il pesciolino vincente della lotteria organizzata al Paradiso.

