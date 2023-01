Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 31 gennaio: Marco e Stefania in crisi?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 31 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 31 gennaio, ci svelano che Matilde e Vittorio appaiono sempre più lontani. Dopo il loro ultimo scontro, Conti si sfoga con Roberto, mentre la Frigerio cerca di mettere pace tra i fratelli Sant’Erasmo. Marco infatti pare non aver ancora perdonato a Tancredi il fatto che lo abbia licenziato dopo l’articolo pubblicato sul Vajont. Intanto, Salvo si insospettisce quando trova dei bozzetti nella Caffetteria. Tuttavia questi fogli, dopo un po’ di tempo, spariscono, segno che appartengono a qualcuno. Già, ma chi? E’ stato Francesco? Irene e Alfredo, dopo il loro estenuante tira e molla, sembrano avvicinarsi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 31 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, l’arrivo di Marcello e Adelaide insieme alla doppia festa di fidanzamento ha suscitato la curiosità di molti al Circolo. Tra loro c’è Torrebruna, che si diverte a immaginare una loro possibile tresca con battute e allusioni, il tutto davanti a Ludovica, che non sembra dargli ulteriore corda. In realtà, la Brancia appare piuttosto gelosa del rapporto che è nato tra il suo ex fidanzato e la donna che considerava come una figura materna. Ludovica, però, non vuole darlo a vedere. Il ritorno di Marco, intanto, continua a turbare Gemma. Quando la venere si rivede con il giornalista capisce che c’è qualcosa che non va. E non si tratta solo del fratello Tancredi, di cui non si fida. Ogni volta che si nomina Stefania, Marco appare distante. Gemma quindi intuisce che le cose tra i due fidanzati non vanno più come prima: c’è forse aria di crisi? Spetterà a Gemma capirlo.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Marcello e Adelaide si rivedono dopo la loro notte di passione – una serata che nessuno dei due ha dimenticato – e decidono che resteranno soci in affari, senza nessun coinvolgimento emotivo. Entrambi non sembrano molto convinti. Marco non si fida ancora di suo fratello, anche se Tancredi appare tranquillo del suo ritorno. I Colombo, invece, vorrebbero avere notizie da Stefania, ma Marco è titubante, specialmente quando si parla di matrimonio… Nel frattempo, Vittorio e Matilde hanno delle opinioni diverse riguardo il rapporto tra i Sant’Erasmo. I due finiscono per discutere. La Frigerio accusa Conti di immischiarsi nei suoi affari di famiglia e gli intima di starne fuori.

