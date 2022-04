Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 5 aprile: Marco innamorato di Stefania!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 5 aprile

La anticipazioni de “Il Paradiso delle Signore” di oggi, 5 aprile 2022, ci rivelano che Gemma è sicura che presto Marco ufficializzerà il loro fidanzamento e le chiederà di sposarlo. Il Di Sant’Erasmo si confida con Roberto e gli rivela di essere innamorato di Stefania. La ragazza per non far soffrire la sorellastra decide di farsi da parte nonostante metta in discussione la sua felicità. La tristezza della Colombo viene notata dalla Moreau che cerca di consolarla e in questo momento delicato madre e figlia si riappacificano. Flavia dice a Fiorenza come suo marito l’ha lasciata e informa la figlia che Ferdinando ha versato le quote della società al posto di Jean Paul. La contessa Di Sant’Erasmo scopre la verità, durante la sua assenza è successo qualcosa tra Umberto e Flora e gli orecchini sono un regalo che il cognato ha voluto fare alla stilista. Per ora mette da parte il desiderio di vendicarsi, ma per i due amanti ha in mente un piano per fargli pagare il tradimento nei suoi confronti. Dante invita a pranzo Beatrice e la piccola Serena, ma la bambina decide di rimanere a fare compagnia a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” per Stefania il risveglio è traumatizzante, il bacio con Marco l’ha mandata in confusione, le sue inquiline la incalzano di domande chiedendole com’è andata la serata, ma la Venere non si pronuncia più di tanto, Maria comincia a sospettare che qualcosa di importante deve essere successo, Irene che conosce i sentimenti di Stefania nei confronti di Marco replica che probabilmente è stata una situazione imbarazzante per l’amica. Marco allo stesso modo non riesce a non pensare al bacio che si è scambiato con Stefania e la vorrebbe di nuovo in redazione e per riuscire al suo intento coinvolge Roberto. Per Beatrice e Dante il weekend è andato meglio, hanno trascorso la serata sul lago di Como, dove hanno cenato e poi hanno soggiornato all’hotel dormendo nella stessa stanza. La Conti è molto soddisfatta di questa relazione, il Romagnoli si sta dimostrando diverso da come è stato nel passato. Anche Anna è felice per la sua amica, soprattutto ora che potrebbe restare sola, perché il progetto di trasferirsi a Fabbrico con Salvatore e aprire un bar è una realtà. Su consiglio di Beatrice preferisce non dire ancora niente a Vittorio, fino a quando non avrà la certezza del suo trasferimento. La piccola Serena giunge a Milano e con la scusa che la scuola resterà chiusa per tutta la settimana trascorrerà del tempo con la mamma. Dante si offre di accompagnare la bambina a fare la visita dall’otorinolaringoiatra. La ragazzina si accorge che tra il Romagnoli e la madre c’è più di un’amicizia. Beatrice la mette al corrente che lei è Dante si vogliono bene e si frequentano. La bambina è felice, il Romagnoli le sta simpatico, ma parlando con lo zio Vittorio intuisce che tra i due non corre buon sangue.

Marco chiede a Stefania di incontrarsi per parlare, la ragazza si presenta all’appuntamento e il giovane le chiede cosa prova per lui, come si sente dopo il bacio che si sono scambiati. La Venere risponde di sentirsi un verme e di essere lasciata in pace perché la loro relazione sta andando oltre il limite consentito. Gloria assiste da lontano alla scena e vede sua figlia fuggire da Marco in lacrime. La Moreau raggiunge la commessa nel camerino e le chiede cosa è successo, la ragazza non risponde e torna al suo lavoro. Mentre Flora sta indossando nella sua camera gli orecchini che le ha regalato Umberto, viene sorpresa da Adelaide. Quando la donna le chiede se anche lei è rimasta attratta dai bei gioielli di Cesari, Flora mente dicendo di averli comprati in America, la contessa non crede alle sue parole e ne parla con il Guarnieri che non rivela alla donna di essere un suo regalo. Flora si confida con Ludovica che le suggerisce di lasciare Villa Guarnieri prima che Adelaide possa insospettirsi. In realtà la contessa riesce a trovare la prova della menzogna di Flora. In un momento di assenza della stilista, la Di Sant’Erasmo entra nella sua camera e trova gli orecchini dentro una scatolina dove è stampato il nome della gioielleria Cesari.

