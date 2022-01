Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 7 gennaio: chi spia Ezio e zia Ernesta?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 7 gennaio

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda su Rai 1 oggi, venerdì 7 gennaio, zia Ernesta non è disposta a testimoniare il falso e a dichiarare davanti un giudice la morte presunta di Gloria. Decide di parlare con Ezio, ma mentre i due discutono sul matrimonio del Colombo con Veronica e la presenza della Moreau nella loro vita, qualcuno dietro la porta sta ascoltando la conversazione: di chi si tratta? La presenza di Flavia sta causando a Ludovica un po’ di dispiaceri, inoltre la madre non pare che abbia intenzione di lasciare Milano tanto presto. Fiorenza Gramini è pronta a riprendersi la rivincita nei riguardi della Brancia e per vendicarsi rivela a Flavia che la figlia ha una relazione sentimentale con Marcello. Tra Salvatore e Anna è tornata la pace, l’Amato invita la donna a casa sua. Marco intanto sprona Gemma a mettersi in sella al cavallo per combattere le sue paure e ricominciare a dedicarsi alla sua passione ippica.

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Natalia si avvicina ad Antonito

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” per il giorno della Befana al Circolo viene sponsorizzato un evento ippico dove è presente Cristina, una famosa amazzone, a Marco viene affidato l’incarico di intervistarla con l’aiuto di Stefania. Il ragazzo ne approfitta per invitare anche Gemma che accetta con entusiasmo. La ragazza purtroppo non si sente a suo agio e si trova ad affrontare momenti difficili. Il passato ritorna a tormentarla e il suo cambiamento di umore viene notato dallo sguardo attento del Di Sant’Erasmo. Nella puntata scopriremo che Gemma in passato è stata una brava cavallerizza, purtroppo ha dovuto abbandonare l’amato sport all’apice del successo. Trovandosi di fronte la famosa cavallerizza, ha rivissuto il suo dolore. Marco per starle vicino, chiede a Stefania di intervistare da sola la sportiva, mentre lui consola la sorella. All’evento partecipano anche Flavia e Fiorenza. I dissapori tra le due donne non si sono acquietati, al contrario la Gramini non vede l’ora di vendicarsi della Brancia e mettere in cattiva luce Adelaide. Difatti la donna si rende conto che Flavia non è al corrente della novità che riguarda sua figlia. Durante la sua lontananza Ludovica si è innamorata di Marcello e Fiorenza al corrente della notizia, la userà al momento più opportuno per vendicarsi di Ludovica e causare un mare di guai alla Di Sant’Erasmo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Steffy e Liam litigano pet Thomas

Mentre al Circolo tutta la nobiltà di Milano partecipa all’evento ippico, Vittorio al Paradiso delle Signore è impegnato in una riffa. A sorteggiare i numeri vincenti dall’urna è la nipotina Serena. All’ultimo momento anche una famosa attrice decide di donare come premio l’abito che ha indossato al Festival di Venezia. Visto che i premi in palio sono già molti, la piccola Serena suggerisce di estrarre un sesto numero e ad aggiudicarsi il prestigioso vestito è Tina. Agnese è molto contenta, finalmente la fortuna è tornata a bussare alla porta della sua casa. Maria all’insaputa di Irene e Dora, sta cucendo il velo del suo vestito da sposa, le ragazze intuiscono che l’amica gli sta nascondendo qualcosa e decidono di indagare. La Moreau incontra la zia Ernesta, contattata da Ezio per testimoniare davanti al giudice sulla sua morte. La donna non è convinta di aiutare il Colombo, frenata da Stefania che sente molto la mancanza della madre che non ha mai conosciuto. Gloria non è convinta di rivelare la sua identità, se lo facesse dovrebbe dire alla figlia Stefania che l’ha abbandonata. Ernesta non è d’accordo in quel momento era la soluzione migliore, ma ora la ragazza ha bisogno della presenza della madre. Gloria non nega di provare ancora dell’affetto nei confronti di Ezio, anche perché quando erano sposati hanno trascorso dei giorni felici e spensierati.

LEGGI ANCHE:

Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: Stefania va a una festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA