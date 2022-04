Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 11 aprile: Salvo vuole sposare Anna

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata del 11 aprile

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore dell’11 aprile 2022 ci rivelano che Salvo è intenzionato a sposare Anna e fissa la data del loro matrimonio. Chiede a Marcello di fargli da testimone che accetta volentieri nonostante i problemi che ha in questo periodo con Ludovica. L’Amato vuole fare una sorpresa alla sua amata regalandole un bell’anello, ma qualcosa non va per il verso giusto: il gioiello all’improvviso scompare e non si riesce a trovarlo. Gemma è triste, per giorni ha immaginato la sua vita al fianco di Marco, invece quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita si è trasformato nel peggiore. Il Di Sant’Erasmo l’ha lasciata e la Zanatta è furiosa con Stefania che l’accusa di essere la responsabile della sua infelicità. Flavia informa la figlia della sua malattia e le chiede di non parlarne con nessuno, la ragazza decide per il momento di non dire nulla nemmeno a Marcello. Adelaide è furiosa con il nipote, oltre ad aver reso infelice una ragazza che lei stima molto, ha macchiato anche il nome della famiglia. Marco non si sente in colpa, sarebbe stato peggio sposare Gemma per renderla infelice tutta la vita. Mentre il rapporto tra Gemma e Stefania è in crisi, Marco apre il suo cuore alla Colombo e le dichiara tutto il suo amore. Dove eravamo rimasti con il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti

Cosa era successo nell’ultima puntata de Paradiso delle Signore? Marco è furioso perché la contessa Di Sant’Erasmo ha organizzato una cena con la famiglia Colombo senza interpellarlo. Chiede a Umberto se ne sapeva qualcosa, il Guarnieri afferma di essere al corrente della cena e invita il nipote a trovare la bussola e di scegliere la donna che lo aiuterà a diventare l’uomo che vorrebbe essere. Qualunque sia la sua decisione dovrà essere lui a prenderla. Al Paradiso Marco incontra Stefania e le dice che a organizzare la cena è stata la zia, il ragazzo le rivela il suo amore, mentre la Colombo cerca di convincerlo che in questo momento è molto confuso e a lei interessa solamente la felicità di Gemma. Il Di Sant’Erasmo fatica a credere che per amore della sorella la commessa sia disposta a rinunciare alla redazione e al loro amore. Mentre Stefania ha preso la decisione di stare lontano da Marco, il contessino confida alla ragazza che la cosa più dolorosa che gli può capitare è perdere lei, adesso si sente una persona nuova, lei è stata capace di far uscire la parte migliore del suo carattere. Flavia continua la sua messinscena di essere malata, Fiorenza le ha preso un appuntamento con un suo amico primario e per la visita non vuole essere accompagnata da Ludovica, ma sarà la Gramini a presentarla al suo fidato cardiologo. Ludovica confida a Marcello di non fidarsi di Fiorenza e di essere dispiaciuta di non essere andata con la madre che ha preferito farsi accompagnare da una sconosciuta piuttosto che dalla figlia. Marcello la rassicura che si tratta soltanto di una visita di controllo e di non preoccuparsi, il malore è la conseguenza dei molti pensieri che la Brancia senior ha nella testa, a chiunque sarebbe venuto un esaurimento nervoso. Ludovica è affranta nonostante i rapporti con la madre non sono idilliaci, ora non si sente di lasciarla sola.

Dante sta facendo di tutto per allontanare la piccola Serena da Vittorio. Dopo averla invitata alla riunione redazionale per discutere il contenuto del prossimo numero del Paradiso Market, il Romagnoli riesce a mettere di nuovo in cattiva luce il suo rivale. Vittorio invita Serena a trascorrere la serata al cinema, la ragazzina accetta, ma al ritorno dalla passeggiata con la madre si sente stanca, Dante le suggerisce di invitare a cena lo zio al Circolo così da trascorrere la serata tutti insieme. La bambina chiama Vittorio per un cambio di programma, ma quando il Conti viene a sapere che è un’idea di Dante, inventa una scusa per disdire l’invito con il dispiacere di Serena. Irene cerca di spronare Stefania a portare avanti la sua relazione con Marco disinteressandosi di Gemma che se fosse stata al suo posto non si sarebbe fatta scrupoli. Fiorenza e Flavia si accordano sul contenuto della loro menzogna. La Brancia deve far credere alla figlia di essere ammalata di cuore e di avere una stenosi all’aorta che necessita di un intervento chirurgico, ma visto la complicanza dell’operazione è necessario il ricovero presso una clinica privata d’avanguardia molto costosa. Secondo i piani di Flavia, Ludovica si addolorerà perché finanziariamente non potrà affrontare le spese mediche e si confiderà con Ferdinando che non esiterà a farsi carico dei costi. Ludovica per riconoscenza finirà tra le braccia del Torrebruna e Marcello uscirà definitivamente dalla sua vita. Adelaide è alle prese con la servitù per organizzare la cena con la famiglia Colombo. Umberto le dice di non esagerare, deve conquistare i Colombo e non intimidirli, la contessa sa quello che vuole: i Colombo devono comprendere che tra le due famiglie ci sono delle profonde differenze, ma nonostante ciò devono sentirsi accolti. La Di Sant’Erasmo apprezza molto Gemma, è una giovane con la testa sulle spalle, vale molto di più di una rampolla viziata e poi le risponde a tono senza mancarle di rispetto. Marco s’incontra con Gemma fuori dal Paradiso delle Signore e le comunica che tra loro è finita. La Di Sant’Erasmo telefona a casa Colombo per domandare come mai stiano facendo ritardo alla cena. Ezio le comunica che Gemma è tornata a casa in lacrime, probabilmente ha discusso con Marco. In quel momento anche Marco torna in Villa e la zia gli chiede cosa è successo con la sua fidanzata. Il ragazzo la informa che ha rotto il fidanzamento con la Zanatta. Per scoprire cosa succederà al Paradiso delle Signore, appuntamento a oggi 11 aprile.

