Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Veronica è preoccupata

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 18 gennaio

Nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda oggi, martedì 18 gennaio 2022, su Rai 1 vedremo Veronica molto preoccupata, finalmente ha la certezza che Ezio le sta mentendo sul suo rapporto con Gloria. La Moreau sta partendo per Firenze e il suo posto lo prende Tina. Intanto Dante si imbatte in Flora e ne rimane folgorato, Agnese però non si fa scappare l’occasione per mettere in guardia la ragazza e raccontarle i precedenti passati del Romagnoli con Vittorio Conti. Beatrice invece preoccupata per le sorti del Paradiso, cerca in tutti i modi di convincere il cognato ad andare oltre e accettare la proposta di Dante di fare da mediatore con la società americana e salvare la commessa. Gemma è molto felice, ha superato la prova, la contessa Di Sant’Erasmo le comunica che è diventata la cavallerizza del Circolo. Quando Stefania parla della signorina Moreau in presenza di Ezio, Veronica nota nell’uomo un certo imbarazzo, la conferma che tra i due c’è qualcosa che va oltre l’amicizia.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Leggiamo dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore. Gemma ha accettato la proposta della Di Sant’Erasmo di diventare la cavallerizza del Circolo, ma la contessa vuole ancora metterla alla prova, non basta saper andare a cavallo, ci vogliono anche le buone maniere e Adelaide è intenzionata a trasformare la ragazza in una signorina dell’alta società, degna di far parte dell’ambiente aristocratico. Veronica ancora non sa la bella notizia, per questo la figlia la invita a pranzo per comunicarle che ha ripreso ad andare a cavallo: la donna piange di gioia. Intanto Beatrice incontra Dante e rivederlo dopo molto tempo a Milano non la entusiasma molto soprattutto visto i trascorsi. Chi rimane impietrito è Vittorio che non ha nessuna intenzione di riallacciare un legame amichevole con l’uomo. Dante è venuto a conoscenza della scelta fatta da Vittorio di rinunciare alla commessa americana. Gli americani non conoscono i dissapori che in passato sono intercorsi tra il Romagnoli e il Conti, ma in questo progetto ne va della reputazione di Dante che è stato l’artefice dell’ordinativo. L’uomo è disposto a riporre l’ascia di guerra e si offre di fare da mediatore tra gli americani e il Paradiso. Umberto è disposto a dargli fiducia, perché conosce il mercato e il magazzino ha bisogno di quel canale commerciale, ma questo non significa mettersi totalmente nelle sue mani, secondo il parere del Guarnieri la zavorra fa parte del passato ora è arrivato il momento di andare avanti.

Irene è sempre alla ricerca di una nuova inquilina con cui dividere le spese dell’affitto, mentre Gemma porta Veronica da Flora per farsi dare un consiglio su come deve essere il suo abito da sposa. La donna però sta dubitando dell’onesta del marito, quando pochi giorni fa stava parlando del suo passato con la zia Ernesta, Veronica dietro la porta ha ascoltato la conversazione e ora teme che il marito le stia nascondendo qualcosa che riguarda il suo passato e che vede coinvolta Gloria Moreau. La conferma che tra i due c’è qualcosa l’ha ottiene quando uscendo dalla sartoria del Paradiso li vede parlare in confidenza, mostrando Ezio un’espressione preoccupata. La donna teme di essere abbandonata dal Colombo, ha la certezza che le sta nascondendo qualcosa che riguarda il suo passato e che se verrà a galla potrà compromettere il loro matrimonio. La Moreau nei prossimi giorni sarà lontana dal Paradiso perché con Maria dovrà andare a Firenze per motivi di lavoro. Tina e Agnese sono tornate a casa e la famiglia Amato è tutta riunita per festeggiare la buona riuscita dell’intervento della ragazza. Anche Agnese è molto felice di poter riabbracciare il suo Armando che le è mancato tanto. Anna per dare il benvenuto alle donne, ha preparato per loro un bella cena.

