Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 18 marzo: Stefania da Irene e Maria

Le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 18 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” ci rivelano che per Stefania è arrivato il momento di fare le valigie e lasciare Villa Guarnieri, la decisione è venuta subito dopo aver visto Gemma baciarsi con Marco. La Venere torna a casa ma non per restarci, ancora è troppo presto archiviare il passato, prende alcune cose personali e chiede alloggio alle sue amiche Irene e Maria che l’accolgono a braccia aperte. La sfilata al Circolo si rivela un flop, Dante e Fiorenza gioiscono, il loro piano è andato in porto. Vittorio si rende conto di essere stato boicottato, ma non reagisce male, si complimenta con le Veneri che invece si sentono in colpa perché probabilmente non hanno retto al confronto con le vere modelle. Il Conti accusa il colpo ma pensa a come vendicarsi dell’affronto ricevuto. Agnese senza mezzi termini chiede alla mamma di Anna di convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano per la gioia di sua figlia e di Salvatore che potranno vivere felici, ma la donna non ha nessuna intenzione di assecondare la richiesta dell’Amato e di fronte alle insistenze della signora Imbriani, Anna pensa di tornare al suo paese di origine per stare vicino alla bambina.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Umberto è furioso con il suo maggiordomo e con Marco per aver assecondato le richieste di una ragazzina e averla nascosta dentro casa senza essere messo al corrente. Il Guarnieri non vuole aiutare Stefania, Ezio è andato da lui a gridare la sua disperazione per la figlia scomparsa e lui la sta tenendo in casa con una famiglia che è addolorata e non sa dove cercarla. Dopo le insistenze di Marco di tenerla in Villa, il Commendatore gli concede altre due giorni per trovare una soluzione. Marcello è rammaricato, pensava di trascorrere una serata con Ludovica invece ha dovuto passare la serata in presenza di Flavia che ha fatto di tutto per non lasciarli un attimo in intimità. Ludovica chiede a Marcello di pazientare, Salvatore lo invita a farsi sentire, ma l’amico replica che anche lui con Anna non si fa sentire molto. Gemma si sente trascurata da Marco, ogni volta che lo sollecita a uscire trova una scusa per declinare l’invito e la ragazza comincia a essere stanca. Ludovica confida a Flora che il nuovo lavoro da imprenditrice la entusiasma molto, ma passa poco tempo insieme a Marcello che nonostante non limita la sua vita professione si sente trascurato. Anna va alla stazione a prendere la madre che è venuta a Milano per sottoporsi a un controllo medico.

Anna con Salvatore accompagnano la signora Imbriani al Paradiso e incontrano Agnese che si complimenta con la donna per aver cresciuto bene sua figlia, ma il rapporto tra le due donne non è pacifico come vorrebbero far credere. La signora Imbriani vorrebbe che Anna tornasse al suo paese di origine per vivere accanto alla piccola Irene e propone a Salvatore di trasferirsi nella provincia, ma il giovane non è intenzionato a lasciare Milano. Anna però si rende conto che la figlia si sta allontanando da lei e sta sostituendo la sua figura con quella della nonna. Vittorio è soddisfatto della nuova collezione e degli accessori che Flora ha voluto abbinare. Le Veneri sono preoccupate di non reggere il confronto con le modelle e di non essere all’altezza della situazione. Conti le sprona dicendo loro che sono le ambasciatrici del Paradiso, che oltre alla testa hanno cuore e gli abiti sono stati realizzati pensando a loro. Dante rivela a Fiorenza di aver pagato un extra alle modelle per dare il meglio sulla passerella e umiliare le Veneri, la cugina invece ha chiesto l’aiuto di una sua amica, capace di mettere all’indice tutto ciò che è fuori luogo, se Vittorio viene al Circolo per incassare elogi e applausi dovrà ricredersi perché troverà una brutta sorpresa ad attenderlo. Gemma a sorpresa si presenta a Villa Guarnieri e viene accolta calorosamente da Adelaide che la invita a fermarsi a cena. La ragazza reclama le attenzioni dal suo fidanzato che fa credere alla ragazza che l’allontanamento è dovuto a impegni di lavoro, la Zanatta crede alle parole del conte ma non riesce a comprendere quale sia l’impegno personale che lo sta assorbendo tanto da rifiutare la sua compagnia. Mentre i due giovani sono da soli, Stefania esce dalla sua stanza alla ricerca di Marco, ma rimane impietrita quando vede la sorella nel salone a baciarsi con il Di Sant’Erasmo.

