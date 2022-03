Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 22 marzo: Gemma difende Gloria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 22 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, martedì 22 marzo 2022, ci rivelano che Gemma non approva il comportamento di Stefania e prenderà le parti della signorina Moreau, farà di tutto per riavvicinare la sorellastra alla madre, ma la Venere farà resistenza e ribadirà la sua scelta di non voler ricucire nessun rapporto con la madre nemmeno in futuro. Fiorenza avviserà Flavia che suo marito non ha ancora versato la quota associativa a Dante. La donna non conoscendone le motivazioni, lascerà di fretta Milano per raggiungere l’uomo a Napoli. Ludovica ne approfitterà per trascorrere qualche giorno di intimità con Marcello, ma la loro felicità durerà poco. Flora continuerà ad essere attratta da Umberto, ma dovrà fare finta di niente, lo stesso vale per il Commendatore, difatti teme che la vicinanza alla stilista possa mettere in guardia Adelaide e farle venire il sospetto che durante la sua assenza tra lui e la Ravasi ci sia stato qualcosa.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” dopo che Stefania ha lasciato Villa Guarnieri, Irene e Maria la accolgono con gioia nel loro appartamento, la coccolano per aiutarla a superare il momento difficile. Le Veneri sanno che la Colombo è andata a trovare la zia Ernesta che non sta bene e ha deciso di non tornare a casa perché ha litigato con il padre. Lui tiene molto a Gemma e Veronica e non vuole mai contrariarle, questo comportamento la fa scontrare con la figlia, ma è solo una bugia per tenere nascosta la verità. La sfilata al Circolo ha avuto molto successo e gli abiti disegnati da Flora hanno conquistato le ragazze dell’alta società, tanto che il reparto sartoria è in affanno e il magazzino non riesce a portare a termine le consegne. Armando poi è molto rammaricato, sua nipote Rosa si sta per laureare e ha invitato lo zio ad assistere alla discussione della sua tesi, ma Vittorio non gli concede un giorno di permesso perché c’è molto lavoro arretrato da smaltire. Stefania torna al Paradiso e ha il primo confronto con Gemma. La Colombo non è astiosa nei confronti della sorellastra che la considera una vittima come lei, ma in questo momento non è pronta per tornare a casa. Gloria mette al corrente Ezio che Stefania è tornata al lavoro ma ancora non ha avuto modo di parlarle. Il Colombo è preoccupato non sa se la figlia riuscirà a perdonarlo, gli ha regalato tanti momenti di leggerezza e ora le mancano molto le sue attenzioni. Salvatore non accetta il comportamento capriccioso della piccola Irene, confida a Marcello di aver fatto di tutto per conquistare le sue attenzioni, ma da quando ha saputo del trasferimento a Milano, è diventato il nemico da abbattere. Intanto il parroco chiede all’Amato di fissare la data del suo matrimonio.

Il fine settimana non è stato piacevole per Anna, appena Irene l’ha vista è scoppiata a piangere perché temeva che la portasse via. Sua madre è diventato il punto di riferimento per la bambina, non vuole staccarsi da lei ed è l’unica persona a cui chiede le coccole. Beatrice la rassicura dicendole che se la bambina tornerà a vivere con lei si riprenderà il ruolo di madre. Anna però teme di aver sbagliato a trasferirsi a Milano e sta pensando di lasciare la città per ritornare al suo paese di origine e ricostruire il rapporto con la figlia, sacrificando il suo amore per Salvatore. Beatrice non è d’accordo, ma Anna le fa notare di essersi persa i momenti più belli con Irene, però è anche vero che Milano offre tante opportunità anche per la bambina. Dante è soddisfatto dei risultati della sfilata e vista l’impennata delle vendite, si concede un pizzico di orgoglio. Vittorio è convinto che abbia di proposito voluto umiliare le Veneri, ma al Romagnoli poco interessa, da pochi giorni è il nuovo socio del Paradiso e sta ottenendo risultati migliori di quelli di Conti e tutto procede come ha sempre progettato. Salvatore comunica ad Anna che il parroco ha chiesto quando decideranno di convolare a nozze. L’Imbriani dopo i ripensamenti dei giorni scorsi, è decisa a sposare l’Amato. Il barista però teme che la scelta della contabile sia dettata dalla testa, ma il suo cuore vorrebbe ben altro. Gloria vuole spiegare a Stefania come si sente in questo momento, ma la ragazza ha fatto le sue scelte, resterà zitta, non rivelerà a nessuno la verità ma la donna non dovrà chiederle nient’altro.

