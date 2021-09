Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 24 settembre: Gabriella va via?

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 24 settembre

Nella puntata del 24 Settembre de Il paradiso delle signore, Giuseppe andrà a trovare Girolamo, per recapitare all’uomo una lettera da portare in Germania. Successivamente, il giovane pregherà Tina di non parlare con la madre riguardo all’incontro che il ragazzo ha avuto con l’amico. Gabriella potrà finalmente lasciare il Paradiso e volare alla volta di Parigi. La giovane organizzerà una festa con tutte le persone più importanti della sua vita. Nel corso di questo evento, la donna proverà una grande gioia per il futuro roseo che l’aspetta, ma anche una profonda malinconia. Disgraziatamente, però, Vittorio si troverà ancora in difficoltà, in quanto non ha ancora assunto un sostituto della Rossi.

Flora, dopo aver incontrato la ex moglie di suo padre, si convincerà che Achille sia morto a causa di un incidente. La ragazza si appresterà allora a preparare le sue valigie e a lasciare per sempre Milano, alla volta di New York. Il Conti, però, per caso troverà dei disegni fatti da Flora, che la donna ha dimenticato sbadatamente al Paradiso. L’uomo, quindi, proverà ad offrire il nuovo posto di stilista alla figlia illegittima del Ravasi.

Il paradiso delle signore: dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate del Paradiso delle signore, abbiamo assistito al fatto che Achille Ravasi è improvvisamente morto. La dipartita dell’uomo, quasi subito, è stata considerata come la diretta conseguenza di un incidente fortuito. Le risultanze delle indagini hanno tranquillizzato quindi Adelaide e Umberto. La serenità dei due, però, è stata di breve durata per l’arrivo a Milano della figlia illegittima del Ravasi. La giovane è in cerca di notizie interessanti che possano risolvere il mistero che avvolge la morte di suo padre. Flora sembra essere una brava ragazza, dotata di buon gusto e amante della moda. Umberto vuole dunque conoscerla, per sapere se questa giovane possa rappresentare un pericolo per lui e la cognata.

Gabriella, poi, è stata costretta a rimandare il suo viaggio a Parigi. Sta continuando, infatti, ad essere la stilista del Paradiso, nell’attesa che Vittorio assuma un sostituto adeguato. La donna, inoltre, ha saputo attraverso una confidenza di Tina che le nozze tra quest’ultima e Sandro sono ormai una farsa. Infine, Marcello e Ludovica sono sempre più innamorati.

Il paradiso delle signore, ecco il resoconto della puntata del 23 Settembre

Nel corso della puntata del 23 Settembre, Rocco scrive a Maria un’importantissima lettera. La donna rimane molto stupida di ricevere questa missiva. Ludovica e Marcello si giurano amore eterno e comprendono che il loro sentimento li tiene più uniti che mai, nonostante i diversi ostacoli che si trovano quotidianamente ad affrontare. Ad un certo punto, però, al Circolo viene organizzata una serata di gala. Ludovica si presenta alla festa, ma Marcello sceglie consapevolmente di non raggiungere la sua amata. Tutto ciò spinge Ludovica a lasciare il suo incarico di vicepresidentessa. La giovane ha compreso che il suo amore per Marcello è più importante di qualsiasi altra cosa, persino del suo lavoro.

In contemporanea, Vittorio è parecchio dispiaciuto, in quanto Gabriella è stata costretta ad essere ancora la stilista del Paradiso. Il Conti decide allora di escogitare un espediente che consenta alla Rossi di volare a Parigi e a lui di salvaguardare gli interessi della sua attività. Su richiesta di Flora, Adelaide va a trovare la ragazza, che le chiede notizie sulla morte del padre. Al termine dell’incontro, la Contessa va a trovare il cognato e gli spiega che la Ravasi non può costituire una minaccia per loro.



